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Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Kansere karşı koruyuculuk sağlamasından kemiklerin güçlenmesine kadar birçok faydası bulunan lor peyniri, uzmanlar tarafından sofralardan eksik edilmemesi gereken bir besin olarak öneriliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 07:32
Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sporcular, diyet yapanlar ve tansiyon hastaları için ideal bir besin olan lor peynirinin sağlığa sayısız yararı bulunmaktadır. Özellikle içeriğindeki serum protein sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunan lor peyniri, sporcuların da sağlıklı beslenme programlarında ilk sıralarda yer alıyor.

Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, lor peynirinin sadece börek ve makarnalarda kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Lor peyniri sofralardan eksik edilmemeli. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için lor peyniri tüketebilirsiniz" dedi.

lor peyniri

LOR PEYNİRİNİN FAYDALARI

Lor peyniri, vücut için son derece önemli olan protein, kalsiyum, mineral ve vitamin açısından zengin bir peynirdir. Keservuran, "İnek peynirinden elde edilmesine rağmen antijenik proteinleri içermez. Lorun içinde, diğer süt ürünlerinde bulunmayan çok değerli bir protein olan serum protein vardır. Yumurta alerjisi olan bir kişi, lor yiyerek bu protein ihtiyacını karşılayabilir" diye belirtti. Yüksek oranda mineral ve vitamin içeren lor peyniri, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu daha dirençli hale getirir. Ayrıca, diyet yapanlar için de besleyici ve doyurucu bir alternatiftir. B12 vitamini içeriğiyle de en az yumurta kadar faydalıdır.

Gut hastaları gibi protein fazlalığının zarar verebileceği durumlarda, lor peyniri tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır.

lor peyniri etkileri

LOR PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ

Lor peyniri, peynirle neredeyse aynı yoğunluğa sahip olup, yumuşak bir dokusu vardır. Taze lor peyniri ısırıldığında dişlerde gıcırdar. Hafif bir tada sahip olan lor peyniri bazen biraz tuzlu olabilir ve her yaştan kişinin tüketimine uygundur. Tuzlu ve tuzsuz olmak üzere iki çeşidi bulunur.

İçeriğindeki mineraller ve vitaminler sayesinde birçok kemik hastalığına da fayda sağlar.

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Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

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