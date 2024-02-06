Yumuşatıcılar 54 TL’ye tuvalet kağıdı 30 TL’ye düşüyor! Hiçbir market böylesine bir indirime imza atmadı

Migros, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldüren muhteşem indirimlerle dolu bir kampanyayı daha başlatıyor! Cumadan cumaya devam eden indirimleriyle, birbirinden kaliteli ürünler uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Başlatılan indirim ile birlikte birçok yumuşatıcı çeşidi sadece 54 TL'ye, tuvalet kağıdı ise sadece 30 TL'ye satışa sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu kampanyadan sizlerde cuma gününe kadar yararlanabilirsiniz!

MİGROS İNDİRİMİYLE ŞAMPUANLARDAN ATIŞTIRMALIKLARA NE ARARSANIZ UYGUN FİYATA SATIŞTA

Migros'un indirimde olan ürünleri arasında Bref Dixi Gül 5L, Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanları, çeşitli peynir ve atıştırmalık ürünler, çamaşır suyu, tikveşli hazır salep gibi birçok seçenek bulunuyor. Özellikle, Ecco'nun 3 katlı tuvalet kağıdı 8'li paketi sadece 30 TL'ye sunulurken, Pınar Hindi Kokteyl Sosis de %25 indirimle 44,90 TL'ye kapanın elinde kalacak.

Kampanya dahilinde satışa çıkartılan ürünlerdeki indirim oranları da bir hayli dikkat çekici. Uni Baby Soft Clean Islak Havlu Organik Zeytinyağlı 3 x 52'li paketi %48 indirimle 39,90 TL'ye satışa sunuluyor. Temel hijyen ürünlerinden çeşitli saç bakım şampuanları ve temizlik ürünleri de indirim kampanyasına dahil edilerek kapanın olacak!

TÜM ÜRÜNLERİN STOKLARI TÜKENEMEK ÜZERE!

Migros marketlerin bu indirim fırsatlarıyla dolu kampanyasından faydalanmak için acele etmenizde fayda var. Stoklarla sınırlı bu kampanyadaki ürünler şimdiden tükenmek üzere. Migros'un avantajlı indirimlerinden yararlanmak için en yakın şubesine uğramayı unutmayın! İşte Migros marketlerde indirimle şekilde satışa çıkartılan ürünler:



