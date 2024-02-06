Yumuşatıcılar 54 TL’ye tuvalet kağıdı 30 TL’ye düşüyor! Hiçbir market böylesine bir indirime imza atmadı
Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler Migros marketlere koştur koştur gidecek. Cumadan cumaya indirimleri ile birçok ürün oldukça uygun indirimli fiyatlarla satışa çıkartıldı. İndirim kampanyasıyla birçok yumuşatıcı çeşidi 54 TL’ye, tuvalet kağıdı ise 30 TL’ye düşüyor. Sınırlı stoklarda kapan yetişecek…
Migros, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldüren muhteşem indirimlerle dolu bir kampanyayı daha başlatıyor! Cumadan cumaya devam eden indirimleriyle, birbirinden kaliteli ürünler uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Başlatılan indirim ile birlikte birçok yumuşatıcı çeşidi sadece 54 TL'ye, tuvalet kağıdı ise sadece 30 TL'ye satışa sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu kampanyadan sizlerde cuma gününe kadar yararlanabilirsiniz!
MİGROS İNDİRİMİYLE ŞAMPUANLARDAN ATIŞTIRMALIKLARA NE ARARSANIZ UYGUN FİYATA SATIŞTA
Migros'un indirimde olan ürünleri arasında Bref Dixi Gül 5L, Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanları, çeşitli peynir ve atıştırmalık ürünler, çamaşır suyu, tikveşli hazır salep gibi birçok seçenek bulunuyor. Özellikle, Ecco'nun 3 katlı tuvalet kağıdı 8'li paketi sadece 30 TL'ye sunulurken, Pınar Hindi Kokteyl Sosis de %25 indirimle 44,90 TL'ye kapanın elinde kalacak.
Kampanya dahilinde satışa çıkartılan ürünlerdeki indirim oranları da bir hayli dikkat çekici. Uni Baby Soft Clean Islak Havlu Organik Zeytinyağlı 3 x 52'li paketi %48 indirimle 39,90 TL'ye satışa sunuluyor. Temel hijyen ürünlerinden çeşitli saç bakım şampuanları ve temizlik ürünleri de indirim kampanyasına dahil edilerek kapanın olacak!
TÜM ÜRÜNLERİN STOKLARI TÜKENEMEK ÜZERE!
Migros marketlerin bu indirim fırsatlarıyla dolu kampanyasından faydalanmak için acele etmenizde fayda var. Stoklarla sınırlı bu kampanyadaki ürünler şimdiden tükenmek üzere. Migros'un avantajlı indirimlerinden yararlanmak için en yakın şubesine uğramayı unutmayın! İşte Migros marketlerde indirimle şekilde satışa çıkartılan ürünler:
- Bref Dixi Gül 5 L %19 indirimle 74,90 TL
- Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanı Yoğun Onarıcı Yıpranmış Saçlar İçin 400 Ml %33 indirimle 64,50 TL
- S.S.745 Sayılı Kozan Bal Kooperatif Süzme Çiçek Balı 850 G %31 indirimle 109,90 TL
- Peros Soft Konsantre Mavi Orkide&Lilyum 1.440Ml %39 indirimle 54,90 TL
- Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 50 g x 3 Adet 27,90 TL
- Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cips Kajun Baharatlı 55 G %28 indirimle 17,90 TL
- Peros Soft Konsantre Amber Çiçeği ve Sandal Ağacı %39 indirimle 54,90 TL
- Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cipsi Chili 55 G %28 indirimle 17,90 TL
- Bahçıvan Çeçil Peyniri 200 G %28 indirimle 64,90 TL
- Ace Çamaşır Suyu Klasik 2 L %34 indirimle 39,90 TL
- Ace Çamaşır Suyu Ekstra Hijyen 2 L %34 indirimle 39,90 TL
- Pınar Hindi Kokteyl Sosis 250 G %25 indirimle 44,90 TL
- Ecco Yeşil Dünya 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 8'li %25 indirimle 30,00 TL
- Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cipsi Ege Baharatları 55 G %28 indirimle 17,90 TL
- Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanı Besleyici Bakım Kuru Saçlar İçin 400 ml %33 indirimle 64,50 TL
- Bahçıvan Örgü Peyniri 200 G %28 indirimle 64,90 TL
- Tikveşli Hazır Salep 970 Ml %45 indirimle 32,90 TL
- Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanı Uzun Saç Terapisi Uzun Yıpranmış Saçlar İçin 400 ml %33 indirimle 64,50 TL
- Bahçıvan Dil Peyniri 200 G %28 indirimle 64,90 TL
- Çiziviç Peynirli Sandviç Kraker 246 G %36 indirimle 24,50 TL
- Peros Soft Konsantre Yaseminneroli Çiçeği 1440Ml %39 indirimle 54,90 TL
- Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanı Dökülme Karşıtı Bakım Avokado Özü 400 ml %33 indirimle 64,50 TL
- Pek Food Çıtır Dondurulmuş Simit 4'lü 400 G 49,90 TL
- Peros Soft Konsantre İnci Çiçeği Kaşmir 1440Ml %39 indirimle 54,90 TL
- Ace Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 2 L %34 indirimle 39,90 TL
- Bahçıvan Hellim Peyniri 225 G %32 indirimle 64,90 TL
- Uni Baby Soft Clean Islak Havlu Organik Zeytinyağlı 3 X 52'lı %48 indirimle 39,90 TL
- Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 Ml %30 indirimle 34,90 TL