Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: Çiftçiye acil destek talebi

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilerin karşılaştığı ağır koşulları vurgulayarak Cumhurbaşkanı'ndan kapsamlı bir tarımsal destek paketi talep etti. Doğan, sübvansiyonlu kredi limitlerinin güncellenmesi ve tarım sektörüne yönelik acil düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İklim olayları üretimi vurdu

Doğan, üreticilerin 2025 yılına büyük beklentilerle girdiğini ancak yılın ilk aylarından itibaren meydana gelen olağanüstü iklim olayları nedeniyle ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Yüreğir Ziraat Odası'nın saha verileri, tarım sektöründe üreticiler açısından son derece zorlu bir sürecin yaşandığını gösteriyor.

Özellikle 22-25 Şubat tarihleri arasında bölgede yaşanan şiddetli don olayının, narenciye, şeftali ve çeşitli tarla ürünlerinde büyük çaplı zarara yol açtığını; birçok ürünün sezon başında kaybedildiğini ifade etti.

Hasatlar beklenen katkıyı vermedi

Doğan, don olayının ardından Mart ayı sonunda başlayan soğan hasadı ve ardından gerçekleştirilen patates hasadının üreticilere beklenen ekonomik katkıyı sağlayamadığını vurguladı. "Devam eden süreçte karpuz, kavun, domates ve biber gibi tarla satışıyla pazara sunulan ürünlerde de gelir kayıpları yaşanmış, çiftçilerimiz maliyetlerini karşılayacak düzeyde gelir elde edememiştir," dedi.

Yaz aylarında bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklık, kuraklık ve düzensiz iklim şartlarının buğday, ayçiçeği ve soya gibi stratejik ürünlerde verim kayıplarını daha da artırdığına dikkat çekti. Yüksek girdi maliyetleri, düşük verim ve düşük fiyatların birleşmesinin sektörde zincirleme bir krize yol açtığını belirtti.

Pamuk üretimi ve narenciye sorunları

Doğan, Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği kapsamında pamuk ithalatında vergi uygulanmamasının, Çukurova'nın "beyaz altın"ı pamuk üretimini bölge genelinde durma noktasına getirdiğini söyledi. İthal pamukla rekabet edemeyen yerli üreticiler, artan maliyetler ve düşük kârlılık nedeniyle pamuk ekiminden vazgeçmekte.

Narenciyede limon, portakal ve greyfurtta soğuk kaynaklı ciddi verim düşüşü yaşandığını; ürün azlığına bağlı fiyat artışının çiftçiye gelir olarak yansımadığını belirtti. Sadece altı çeşit erkenci meyve grubunda ürün bolluğu görülmüş, ancak bu bolluk düşük fiyatlar nedeniyle üreticiye ekonomik kazanç sağlamamıştır.

Ekonomik baskılar ve çözüm talebi

Doğan, son üç yıldır üreticilere tahsis edilen sübvansiyonlu kredi limitlerinin artırılmamasının finansmana erişimi zorlaştırdığını, özel bankalarda faiz oranlarının yüzde 45-50 seviyelerine ulaşmasının çiftçileri borçlarını çeviremez duruma getirdiğini söyledi. Çok sayıda üreticinin tarlasını, bağını, bahçesini ve makinelerini satışa çıkarmak zorunda kaldığını aktardı.

Yüreğir Ziraat Odası olarak, üreticilerin karşılaştığı ağır şartların hafifletilmesi amacıyla Cumhurbaşkanından acilen kapsamlı bir tarımsal destek paketinin açıklanmasını, sübvansiyonlu kredi limitlerinin enflasyon oranları doğrultusunda güncellenmesini ve tarım sektörünün ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

"Ülkemizin gıda arz güvenliği, üreticimizin üretim gücü ile doğrudan bağlantılıdır. Çiftçimizin ayakta kalması, Türkiye’nin güçlü kalması demektir."

