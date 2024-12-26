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Yurt Dışı Yatırımcılar Hisse Senedi ve DİBS Piyasasında Hareketlilik Yaşadı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta hisse senedi ve ÖST satışı yaparken DİBS alımlarını artırdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:54
Yurt Dışı Yatırımcılar Hisse Senedi ve DİBS Piyasasında Hareketlilik Yaşadı

Yurt Dışında Yerleşik Yatırımcıların Son Durumu

Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında net 169,2 milyon dolar tutarında hisse senedi satarken, 24,7 milyon dolar değerinde Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı da sattı. Buna karşın, yatırımcılar 336,8 milyon dolar değerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi.

Hisse Senedi Stokunda Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporuna göre, 13 Aralık itibarıyla 34 milyar 517,3 milyon dolar olan yurt dışındaki yatırımcıların hisse senedi stoku, 20 Aralık haftasında 33 milyar 212,9 milyon dolara geriledi.

DİBS ve ÖST Stoklarındaki Değişim

Aynı dönemde, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 181,6 milyon dolardan 17 milyar 557,5 milyon dolara yükseldi. Öte yandan, ÖST stokları ise 421,6 milyon dolardan 394,8 milyon dolara düşüş gösterdi.

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Yurt Dışı Yatırımcılar Hisse Senedi ve DİBS Piyasasında Hareketlilik Yaşadı

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