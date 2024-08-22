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Yurt Dışı Yatırımcıların Hisse Senedi ve DİBS Hareketleri

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, hisse senedi ve DİBS satışları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:42
Yurt Dışı Yatırımcıların Hisse Senedi ve DİBS Hareketleri

Yurt Dışı Yatırımcıların Piyasa Hamleleri

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, geçtiğimiz hafta toplamda 297,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıkları elden çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu durumu gösteren 'Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayımladı.

Hisse Senedi ve DİBS Stokları Üzerindeki Etkiler

16 Ağustos haftasında, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 milyar 404,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Hisse senedi stoklarının 9 Ağustos itibarıyla 36 milyar 138 milyon dolardan 16 Ağustos’ta 35 milyar 765,5 milyon dolara gerilediği belirtildi. DİBS ve ÖST Stoklarında Değişiklikler

Aynı tarihler arasında, DİBS stoğu 13 milyar 427,8 milyon dolardan 14 milyar 796 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları ise 431,2 milyon dolardan 417,7 milyon dolara düştü.

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