Yurt dışında yerleşiklerin 15 Ağustos haftası: Hisse, DİBS ve ÖST stoku

TCMB verilerine göre 15 Ağustos haftasında yurt dışında yerleşikler net 125,1 milyon $ hisse ve 1 milyar 99,6 milyon $ DİBS aldı; ÖST'de satış var.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:03
Yurt dışında yerleşiklerin 15 Ağustos haftası: Hisse, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşiklerin 15 Ağustos haftası işlemleri ve stok değişimleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 15 Ağustos haftasında önemli işlem ve stok değişimleri gerçekleştirdi.

Haftalık işlemler

Rapora göre yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Ağustos haftasında net 125,1 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 1 milyar 99,6 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaparken, 9,7 milyon dolar tutarında Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Stoklardaki değişimler

Aynı dönemde stoklarda şu değişimler kaydedildi: yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 8 Ağustos haftasında 33 milyar 988,8 milyon dolar iken, 15 Ağustos haftasında 33 milyar 670,3 milyon dolar'a geriledi. DİBS stoku ise 14 milyar 6,1 milyon dolar'dan 14 milyar 734 milyon dolar'a yükseldi. ÖST stokları ise 843,6 milyon dolar'dan 831,3 milyon dolar'a düştü.

