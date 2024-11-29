Yurt İçi Piyasalar Büyüme Verilerinde Yoğunlaşıyor

Yurt İçi Piyasalar Büyüme Verilerine Odaklandı

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor. Gözler ise bugün Türkiye'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın, korumacı politikaları ile global ticarete etkisi belirsizliğini korurken, Çin tarafının gerginliği tırmandırmak yerine müzakereleri tercih edebileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda, Çin hükümetinin olası tarifelerin etkisini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımlar atacağına dair haber akışı, piyasalardaki risk iştahını da destekliyor.

Dün ABD'de tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmedi. Bugün ise yarım gün açık olan piyasalarda işlem hacminin düşük olacağı öngörülüyor. Bunun yanında, jeopolitik gelişmeler de yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtmesi sonucu jeopolitik riskler yeniden gündeme geldi. Bu durum, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Son bir haftada dar bantta hareket eden altının ons fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 1 artışla 2.633 dolara yükseldi. Ayrıca, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,24'e geriledi.

Emtia tarafında, Brent petrolün varil fiyatı OPEC+ toplantısının 5 Aralık'a ertelenmesinin ardından yüzde 0,1 artışla 72,7 dolara yükselirken, dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,9 seviyesine geriledi.

Avrupa borsalarında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda Donald Trump'la işbirliği yapma çağrısı sonrası pozitif bir seyir gözlendi. Bugün de Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bankanın aralık ayında daha büyük bir faiz indirimi için seçeneklerini açık tutması gerektiğini belirtti. Almanya'da açıklanan verilere göre, TÜFE kasımda yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında artarken, aylık olarak öngörülere paralel şekilde yüzde 0,2 geriledi.

Bu gelişmelerle birlikte, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,51 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Japonya'da enflasyonun öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaları destekledi. Japonya'da TÜFE yıllık yüzde 2,6 ve çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,2 yükselerek beklentileri geride bırakırken, sanayi üretimi ise aylık yüzde 3 artsa da öngörüleri karşılayamadı.

Dolar/yen paritesi bu verilerin ardından yüzde 0,9 azalışla 150,13 seviyesine gerilerken, bu durumun ihracat ağırlıklı iş yapan şirketleri olumsuz etkileyebileceği endişesi piyasaları baskıladı. Güney Kore'de, yarı iletken çipler üzerinden ABD ile Çin arasında yeni bir gerilim ihtimali ise satışları artırdı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde ise düne yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamlarken, gözler bugün açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerine çevrilmiş durumda.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 34,6980'den işlem görüyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor. 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri ise yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve finansal istikrar raporu; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler:

10.00 Türkiye, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

10.00 Türkiye, ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (Hİ-ÜFE)

10.00 Almanya, ekim ayı perakende satışlar

10.30 TCMB finansal istikrar raporu

11.55 Almanya, kasım ayı işsizlik oranları

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.30 Türkiye, ekim ayı aylık para ve banka istatistikleri

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.