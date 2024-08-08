Yurt İçi Piyasalarda Enflasyon Raporu Beklentisi

Yurt İçi Piyasalarda Gözler Enflasyon Raporu'nda

Küresel piyasalarda ABD'nin ekonomik durumu üzerindeki endişeler devam ederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların dikkatini üzerine çekti.

Süregelen Riskler ve Piyasa Tepkileri

Pazartesi günü yaşanan tarihi satış dalgasının ardından salı ve çarşamba günlerinde piyasalarda bir toparlanma gözlemlendi. Ancak, analistler, satış baskısının sona erdiğini belirtmenin erken olduğunu ifade ediyorlar.

Bilanço sezonu, hisse ve sektör bazındaki dalgalanmaları artırırken, firmaların beklenen bilançoları karşılayamaması küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkiledi. Analistler, zayıf gelen şirket bilançolarının resesyon endişelerini körüklediğine dikkat çekti.

Amerika'daki Durum ve Faiz İhtimalleri

ABD'de açıklanan son istihdam verileri, resesyon kaygılarını artırdı. Bugün yapılacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise iş gücü piyasası hakkında daha fazla bilgi vererek piyasa yönünü etkileyebilir. Para piyasalarında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığı %70'in üzerinde.

Piyasalardaki Son Gelişmeler

Piyasalarda son gelişmelere göre, Dolar endeksi %0,1'lik bir düşüşle 103 seviyelerinde, while altın ons fiyatı %0,5 artışla 2395 dolara yükseldi. Brent petrol varil fiyatı ise %0,2 azalışla 78,1 dolara geriledi.

New York borsasında, tahvil ihalesinde yaşanan talep azalması nedeniyle düşüş kaydedildi. Disney ve Amgen gibi firmaların bilançolarının beklentileri karşılamaması hisse değerlerinde kayıplara neden oldu.

Avrupa Piyasalarında Faiz Beklentileri

Avrupa borsalarında ise pozitif seyir gözlemlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları ile birlikte, ECB’nin gelecek ay faiz indirimine gitme olasılığı %85 olarak değerlendiriliyor.

Almanya'nın sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre %1,4 artış kaydetmiş olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 düşüş gösterdi. Özellikle otomotiv sektöründeki toparlanma, sanayi üretimindeki artışın en büyük sebebi olarak öne çıkıyor.

Asya Piyasalarında Satış Baskısı

Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarında, bazı üyelerin politika faizinin artırılmasını önerdiği görüldü.

BIST 100 Endeksi ve Dolar/TL Analizi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi %1,45 artışla 10,024.31 puandan kapanarak gün içinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Dolar/TL, %0,4 azalışla 33,46182’den kapandı. Bugün ise %0,2 artışla 33,5240 seviyesinden işlem görüyor.

TCMB, geçen yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yılı sonu enflasyon tahminini %38'e yükseltirken, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla %14 ve %9 seviyesinde korudu. Bugün açıklanacak Enflasyon Raporu ile yatırımcıların ilgisi bir kez daha artmış durumda.