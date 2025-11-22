Yusufeli Barajı 3 Yaşında: 3,7 milyar kWh Üretim

Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edildi. Faaliyete geçmesinin ardından üçüncü yılını geride bırakan proje, enerji üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Üretim ve Ekonomik Katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, barajın 3. yılına özel hazırladığı video ile son üç yıla ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre Yusufeli Barajı, işletmede olduğu sürede toplam 3,7 milyar kWh enerji üretti. Barajın yıllık üretim kapasitesi ise 1 milyar 888 milyon kWh olarak açıklandı.

Türkiye’nin stratejik yatırımları arasında gösterilen barajın, bugüne kadar ekonomiye katkısının 10 milyon TL olduğu belirtildi.

Teknik Özellikler ve Rolü

275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek barajları arasında yer alan Yusufeli Barajı, 2,13 milyar m depolama hacmi ile ülkenin enerji ve su yönetimi açısından kritik bir rol üstleniyor.

Barajın üçüncü yılı dolarken, büyük mühendislik yapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin enerji arzına katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

YUSUFELİ BARAJI, HİZMETE GİRDİĞİ 3 YILDA 3,7 MİLYAR KWH ENERJİ ÜRETEREK TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI.