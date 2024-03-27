Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi

Akaryakıt sektöründe yeni gelişmeler: Motorin kullanıcılarını sevindirecek bir indirim yolda, ancak benzin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

23 Mart Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarında 1 liralık indirim öngörülüyor. Bu gelişme, motorin kullanan tüketiciler için önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

Ancak, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Son güncellemelere göre, 21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı yaşanmıştı.

22 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.94 Türk Lirası'dan satılırken, benzinin litresi ortalama 43.42 Türk Lirası'dan alıcı buluyor.

Bu tablo, yakıt kullanıcıları için bir karışık durumu yansıtıyor. Motorin kullanıcıları indirimle birlikte maliyetlerinde bir rahatlama yaşarken, benzin kullananlar için fiyatlar sabit kalacak gibi görünüyor.