Ziraat Bankası 2024'ü 100,6 Milyar TL Karla Tamamladı

Ziraat Bankası 2024 Yılını Başarıyla Tamamladı

Ziraat Bankası, 2024 yılını 100,6 milyar TL kârla kapatarak sektördeki en yüksek kâr rakamına ulaştı. Bankanın Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2024 yılı itibarıyla öz kaynak karlılığının yüzde 27, aktif karlılığının ise yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ekonomiye Sağlanan Kaynak ve Bilanço Büyüklüğü

Açıklanan rakamlara göre, Ziraat Bankası'nın 2024 sonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 3,8 trilyon TLye ulaştı. Bu tutarın 2,7 trilyon TL’si nakdi, 1,1 trilyon TL’si ise gayrinakdi kredilerden oluştu. Bilanço büyüklüğü, bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 5,4 trilyon TL oldu, aktif büyüklüğü dolar bazında 150 milyar doları aştı.

Mevduat Hacmi ve Tarım Kredileri

Ziraat Bankası, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve toplumun her kesimine yönelik hizmetleri ile toplam mevduat hacmini 3,6 trilyon TL'ye çıkardı. Özellikle tarım kredileri, son 5 yılda 9 kat artarak 2024 yılında 600 milyar TL’yi aştı.

İhracata Yönelik Destek ve Dış Ticaret Finansmanı

Ziraat Bankası, dış ticaret finansmanında %20'lik pay ile sektör lideri konumuna devam ederek, girişimcilere destek oldu. 2024 yılı itibarıyla yurt dışından 7,6 milyar dolar kaynak sağlayarak bu alanda en fazla finansman temin eden banka olmayı başardı.

Dijital Bankacılıkta İnovasyon

Bankanın Genel Müdürü Alpaslan Çakar, dijital bankacılığa büyük önem verdiklerini ve Ziraat Dinamik ile Ziraat Pay iştirakleri için faaliyet izinlerini aldıklarını belirtti. 23 milyonun üzerinde müşterinin aktif olarak kullandığı Ziraat Mobil uygulaması ile şube dışı kanalların payını yüzde 96 seviyesine çıkardıklarının altını çizdi.

Uluslararası Yaygınlık ve Gelecek Vizyonu

Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın şu anda 20 ülke ve 127 nokta ile geniş bir hizmet ağına sahip olduğunu ve Türk iş insanlarının bulunduğu yeni ülkelerde hizmetlerini artırmaya devam ettiğini açıkladı. 2025 yılında da tüm müşterilerin yanında yer alarak, ülkenin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.