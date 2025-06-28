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Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması Başladı

Ziraat Bankası'nın 4. Tarım Ekosistemi Buluşması, 706 milyar liralık tarımsal kredi desteğiyle başladı. Alpaslan Çakar önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 11:09
Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması Başladı

Ziraat Bankası'nın Tarım Ekosistemi Buluşması

Ziraat Bankası, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması ile sektördeki önemli gelişmeleri masaya yatırdı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinliğin açılışında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın bugüne kadar 1 milyondan fazla üreticiye sağladığı tarımsal kredi bakiyesinin 706 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Tarımsal Kredilerin Önemi

Çakar, konuşmasında tarım sektörünün finansmanındaki payın %71 olduğunu belirterek, "Her 100 birim kredinin 71’i bankamız tarafından kullandırıldı," dedi. Ayrıca, tarımsal kredilerin %90’ından fazlasının sübvansiyonlu kredilerden oluştuğunu vurguladı.

PANEL DETAYLARI

Gün içinde "Nesilden Nesile Tarımda Aile", "Tarımda Kooperatifçilik ve Kırsal Kalkınma", "Türkiye'de İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretimin Adaptasyonu" başlıklı paneller düzenlenecek. Bu panellerde üreticiler, akademisyenler ve uzmanlar bilgi paylaşımında bulunacak.

Gençlere ve Kadınlara Destek

Çakar, tarımda sürdürülebilirlik için gençlerin ve kadınların önemine dikkat çekerek, 2024 için genç çiftçilere 119 milyar TL, kadın çiftçilere ise 35 milyar TL kredi sağlanacağı müjdesini verdi.

Gelecek İçin Güçlü Destek

Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın tarım sektörüne olan desteklerini artırarak sürdüreceklerinin ve çiftçilerin ülkedeki gerçek kahramanlar olduğunu vurgulayarak, sözlerini tamamladı. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinlik, önemli açıklamalara ev sahipliği yapacak.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen...

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasının açılışına katılarak konuşma yaptı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen...

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasının açılışına katılarak konuşma yaptı.

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