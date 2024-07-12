Ziraat Bankası müşterilerine kıyak geçti! Ücretsiz taksit imkanı herkese oh çektirecek

Ziraat Bankası müşterilerine özel kampanya başlattı! Ücretsiz taksit yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI ÜCRETSİZ TAKSİT KAMPANYASI

En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre 1 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında mobil uygulama, internet bankacılığı, ATM ya da www.gib.gov.tr aracılığıyla Bankkart ya da Bankkart Başak kartın kredi kartı ile yapılacak MTV ödemeleri 4 taksite bölünebilecek.





Kampanyadan faydalanabilmek için ödeme işleminin belirli tarihler arasında yapılması gerekiyor. Bankkart banka kartı ile yapılan ödemeler kampanyaya geçerli olmayacak. Ziraat Bankası kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı değiştirme hakkını saklı tutar. Ziraat Bankası MTV kampanyası ile ilgili detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.