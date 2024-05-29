Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 500 TL ödenecek! Az önce duyuru geldi

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel heyecan verici bir kampanya başlattı! Bu kampanya, belirli koşulları yerine getiren Bankkart sahiplerine 500 TL'ye kadar Bankkart Lira hediye ediyor. Kampanya kapsamında, müşterilerin market alışverişlerinde bu hediye kazanılabilecek. Kampanya 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve katılım oldukça kolay. İşte detaylar...





ZİRAAT BANKASINDAN BANKKART SAHİPLERİNE HEYECAN VERİCİ KAMPANYA

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin öncelikle belirli adımları takip etmeleri gerekiyor. Bankkart sahipleri, kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden kayıt yaptırmalılar. Ayrıca, "MARKET500" yazarak 4757’ye SMS göndermek suretiyle de katılım sağlanabilir. Bu adımları takip ederek kampanyaya katılan müşteriler, market alışverişlerinde hediye kazanma şansını yakalayacaklar.

Kampanyanın detaylarına göre, müşterilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Katılım sağladıktan sonra, belirli bir süre içinde Bankkart ile yapılacak market alışverişlerinde 500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanılabilir. Bu hediye, müşterilere alışverişlerinde ekstra bir avantaj sağlayacak.





Özetlemek gerekirse, Ziraat Bankası'nın Bankkart sahiplerine özel düzenlediği bu kampanya, müşterilere market alışverişlerinde 500 TL'ye kadar Bankkart Lira hediye etmeyi amaçlıyor. Kampanyaya katılmak oldukça kolay; Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla kayıt yaptırarak kampanyaya dahil olunabilir. Bu fırsatı kaçırmamak için kampanya tarihlerini gözden kaçırmamanız önemlidir. Bu kampanya ile Ziraat Bankası, müşterilerine alışverişlerinde ekstra bir avantaj sunarak onların memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Bankkart sahipleri, bu kampanya kapsamında anlaşmalı marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar ve şarküterilerde yapacakları her 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, toplamda ise 500 TL Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaklar. Ancak, bu harcamaların mutlaka anlaşmalı işyerlerinde ve Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir. Bu sayede müşteriler, harcamalarıyla beraber ödül kazanma imkanını elde edebilecekler.

Bu kampanyada günlük ve e-ticaret sınırlamaları bulunmaktadır. Aynı gün içinde aynı işyerinde yapılan alışverişlerden yalnızca ilk alışveriş kampanyaya dahil edilecektir. E-ticaret işlemleri bu kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Kazanılan Bankkart Liralar, alışveriş yapıldığı anda müşterinin kartına yüklenecektir.

Her müşteri kampanya süresi boyunca en fazla 500 TL Bankkart Lira kazanabilir. Kazanılan Bankkart Liralar, hesap kesim tarihine kadar yapılacak alışverişlerde kullanılabilir ve anlaşmalı işyerlerinde geçerli olacaktır. Bu sayede müşteriler, kampanyadan elde ettikleri ödülleri, belirtilen süre içinde harcama imkanına sahip olacaklar.

Bu kampanyada belirli kartlar ve işlemler hariç tutulmaktadır. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kartları bu kampanyaya dahil değildir. Sadece asıl kart sahipleri kampanyaya katılabilir. Karta para yükleme, nakit çekim, ön provizyon, iade ve iptal işlemleri kampanyaya dahil edilmemiştir. Kampanya süresince yapılan işlemlerin iptali durumunda, kazanılan Bankkart Liralar geri alınacaktır.

Kampanya süresince yapılan alışverişlerin iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak. Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda, geri alınacak tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacak. Bu durumda müşterilerin dikkatli olması ve iade işlemlerini gerçekleştirmeden önce kampanya şartlarını gözden geçirmesi önemlidir.

Ziraat Bankası, bu kampanyayla müşterilerine market alışverişlerinde önemli tasarruf fırsatı sunmayı hedefliyor. Ancak, müşterilerin kampanyaya katılım koşullarına dikkat etmeleri ve belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu kampanya, müşterilere alışverişlerinde ekstra bir avantaj sağlayarak Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu çeşitli avantajlardan sadece bir tanesidir. Müşteriler, kampanya süresince belirtilen kurallara uyarak alışverişlerinden maksimum fayda sağlayabilirler.

Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu bu kampanya, bankanın sağladığı avantajlardan sadece bir tanesidir ve müşterilere market alışverişlerinde önemli ölçüde tasarruf yapma imkanı sunmaktadır. Ancak, müşterilerin kampanyaya katılım koşullarını dikkatlice incelemeleri ve belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bu kampanya ile müşteriler, belirli koşulları yerine getirerek anlaşmalı işyerlerinde yapacakları alışverişlerde önemli ölçüde avantaj elde edebilirler. Ancak, kampanyaya katılmak için belirlenen şartlara uyulması ve başvurunun belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, müşteriler bankanın sunmuş olduğu bu avantajlı fırsattan en iyi şekilde faydalanabilirler.

Özetlemek gerekirse, Ziraat Bankası'nın müşterilerine yönelik bu kampanya, market alışverişlerinde tasarruf sağlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak, müşterilerin kampanyaya katılım koşullarını ve başvuru tarihlerini takip etmeleri önemlidir. Bu sayede, müşteriler bankanın sunmuş olduğu bu avantajlı kampanyadan en iyi şekilde faydalanabilirler.