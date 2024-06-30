Ziraat Bankası şubeleri tıklım tıklım! Bir imzaya 21.000 TL nakit para ödeniyor

Ziraat Bankası müşterilerinin yüzünü güldürdü! Tek başvuruya 21 bin TL ödeme! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 21 BİN TL ÖDEME

En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası müşterilerine özel kampanya düzenlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası banka müşterilerine 36 ay vadeli 21 bin TL uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi yapacak.





Bankanın başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak için başvurular mobil uygulama üzerinden 7/24 yapılabilecek. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında alabilecek. Aynı zamanda emekli müşteriler de emekli maaşlarını bankaya taşıyarak kredi ödemesinden faydalanabilecek.