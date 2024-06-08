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Ziraat Bankası tek işleme 750 TL ödeyecek! Eski yeni tüm müşteriler yararlanabilir

Ziraat Bankası'nın haziran ayı kampanyası kapsamında müşterilere 750 lira Bankkart TL dağıtılacağı açıklandı. Kampanyanın detayları milyonlarca Ziraat Bankası müşterisi için merak konusu.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 08:36
Ziraat Bankası tek işleme 750 TL ödeyecek! Eski yeni tüm müşteriler yararlanabilir

Ziraat Bankası'ndan son dakika basın açıklamasıyla haziran ayına özel kampanyalar açıklandı. Ziraat Bankası'nın haziran ayı kampanyası kapsamında 750 lira Bankkart TL dağıtılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası'nın son dakika açıklamasında kampanyaya katılan vatandaşlara 750 TL'lik banka kartı dağıtacağını açıklarken, kampanyanın detayları da bankanın resmi internet sitesinde açıklandı.

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan son dakika duyurusunda, "Kampanyaya ilişkin her 750 TL ve üzerinde alışverişte 75 TL, toplamda 750 TL Bankkart Lira!" ifadeleri yer alırken Ziraat Bankası'nın kampanyasına katılım şartları resmi internet sitesinde açıklanmış olsa da detaylar hala dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası kampanya koşulları şu şekilde:

Ziraat Bankası tek işleme 750 TL ödeyecek

Kampanya 1 Haziran ile 20 Haziran tarihleri ​​arasında geçerli olacak.

Kampanyaya Bankkart Mobil, Bankkart.com.tr üzerinden ya da KAZAN750 yazıp 4757'ye mesaj göndererek katılabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılmanız gerekmektedir.

Kampanya süresi boyunca Bankkart anlaşmalı üye işyerlerimizde bulunan Bankkart mağazalarından market, giyim, ayakkabı, aksesuar, cafe ve restoranlarda tek seferde gerçekleştireceğiniz her 750 TL ve üzerinde alışverişe 75 TL, toplamda 750 TL hediye alacaksınız.

İşlemlerin Bankkart ve Bankkart mağazalarıyla anlaşması olan üye işyerlerinde yapılması gerekmektedir.

Kampanyaya yalnızca aynı iş yerinden aynı gün içinde yapılan ilk işlem dahil olacaktır. Bankkart Lirası, kampanya şartlarını karşılayan müşterilerin kartlarına anında yansıyacaktır.

Bu kampanya müşteri bazlı olup, bir müşteri kampanyadan maksimum 750 TL Bankkart Lirası kazanabilir.

Bankkart ile yaptığınız alışverişlerin ödemesini, hesap kesim tarihinize kadar dilediğiniz zaman kazandığınız Bankkart lirası ile yapabilirsiniz.

azanılan Bankkart lirası, Bankkart ile anlaşması olan üye firmalarda da kullanılabiliyor. Kazanılan Bankkart Lirası, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartlarına sunulan Katlanır Bankkart Lira özelliği kapsamında da kullanılabiliyor. Kampanyaya katılım yalnızca asıl kart sahibi müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Kampanyaya e-ticaret işlemleri dahil değildir. Kartla para yatırma, nakit çekme, ön provizyon, iade, iptal, Bankkart Lirası ile yapılan işlemler hariçtir.

Ziraat Bankası A.Ş. Kampanyanın herhangi bir şartını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

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Ziraat Bankası tek işleme 750 TL ödeyecek! Eski yeni tüm müşteriler yararlanabilir

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