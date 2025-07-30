Ziraat Katılım ve Türk Eximbank'tan İhracatçılara Özel Finansman İşbirliği

Ziraat Katılım ve Türk Eximbank'tan İhracat Destek Paketi

Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan işbirliği sözleşmeleri çerçevesinde, ihracatçılar için tasarlanan "İhracat Destek Finansmanı" ürünü, döviz kazandırıcı hizmet veren firmaların da kullanımına sunuldu. Ayrıca, Türk Eximbank'ın sunduğu "Katılım Esaslı Alacak Sigorta" ürünleri, Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla ihracatçılara ulaştırılacak.

İhracatçıların Finansman İhtiyaçları Karşılanacak

Ziraat Katılım Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İhracat Destek Finansmanı Programı ile ihracatçıların ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tahsis edilen fon kaynağına katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun koşullarla erişiminin sağlanması hedefleniyor. Bu işbirliği, Türkiye’de mukim ihracatçıların ve imalatçı-ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Yeni Sigorta Ürünleri ile Güvence Sağlanacak

İşbirliği kapsamındaki "Sigorta Acentelik Sözleşmesi" ile Türk Eximbank, ihracatçıların tahsilat güvencesini artıracak. Yeni devreye alınan "Katılım Esaslı Yurt İçi Alacak Sigortası" ürünü ile ihracatçılar, yurt içi satışları için de tahsilat güvencesi sağlayabilecek. Bu sayede ihracatçılar, uluslararası pazarda güvenle yer alarak, rekabet güçlerini artırma imkanı bulacak.

Finansman ve Tahsilat Güvencesi

Türk Eximbank'ın sunduğu Katılım Esaslı Alacak Sigortaları, ihracatçıların yurt dışı ve yurt içindeki vadeli satışlarından doğan tahsilat risklerini güvence altına alırken, 360 güne kadar vadeli sevkiyatlara sigorta imkanı sunacak. Bu sayede Türkiye’nin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlanacak ve katılım finans ilkelerine uygun finansman hizmetleri sunulmuş olacaktır.

Finansman Çözümleri ile İhracat Desteklenecek

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, katılım finans kuruluşu olarak ihracatçılara yönelik yenilikçi finansman çözümlerini öncelikli gördüklerini belirtti. Özdemir, "Katılım esaslı bankacılık anlayışımızla, reel sektöre ve ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bu işbirliği ile, ihracatçılarımıza tahsilat güvencesi sunarken, daha fazla destek sağlayarak Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine katkıda bulunacağız." dedi.

Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan işbirliği sözleşmeleri kapsamında "İhracat Destek Finansmanı" ürünü ihracatçıların ve döviz kazandırıcı hizmet veren firmaların kullanımına sunulurken, Türk Eximbank'ın "Katılım Esaslı Alacak Sigorta" ürünleri de Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla ihracatçı firmaların hizmetinde olacak.

Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan işbirliği sözleşmeleri kapsamında "İhracat Destek Finansmanı" ürünü ihracatçıların ve döviz kazandırıcı hizmet veren firmaların kullanımına sunulurken, Türk Eximbank'ın "Katılım Esaslı Alacak Sigorta" ürünleri de Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla ihracatçı firmaların hizmetinde olacak.