DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,34 -0,04%
ALTIN
2.824,59 0,65%
BITCOIN
3.125.061,84 -0,97%

Ziraat Portföy, Yönetimindeki Portföy Büyüklüğünü 1 Trilyon Liraya Çıkardı

Ziraat Portföy, eylülde yönettiği portföy büyüklüğünü 1 trilyon lirayı aştı. Genel Müdür Akgün, sektördeki liderliklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:21
Ziraat Portföy, Yönetimindeki Portföy Büyüklüğünü 1 Trilyon Liraya Çıkardı

Ziraat Portföy, eylül 2023 itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğünü 1 trilyon lirayı aşarak sektördeki liderliğini pekiştirdi. Genel Müdür Gökçen Yaman Akgün, şirketin Ziraat Finans Grubu ile olan gücünü portföy yönetim alanında da sürdürdüğünü belirtti.

2002 yılında başlayan yolculuklarında, Türkiye'nin lider emeklilik şirketinin fonlarını yönettiklerini ifade eden Akgün, “Hedefimiz 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla emeklilik tarafında 230 milyar lirayı aşmak ve 77 yatırım fonu ile 300 milyar liralık yönetim sağlamak.” dedi.

Yenilikçi Ürünlerle Sektöre Yön Veriyor

Akgün, liderliğini yaptıkları Borsa Yatırım Fonları ile yaklaşık 60 milyar liralık büyüklüğe ulaştıklarını aktararak, “Portföy yönetimi, emeklilik ve yatırım fonları alanında sektörde lider konumdayız.” şeklinde konuştu.

Şeffaf ve İlkeli Yönetim Anlayışı

Ziraat Portföy'ün şeffaf ve ilkeli yönetim anlayışına dikkat çeken Akgün, gayrimenkul ve girişim sermayesi gibi alternatif ürünler ile sektörde yer aldıklarını ekledi. “Tecrübeli ekibimizle yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun farklı yatırım araçları sunuyoruz.” diye belirtti.

Akgün, güçlü ortaklıkları ve insan kaynağı ile teknolojik adımlarını da vurgulayarak, yatırımcılara artı değer katacak stratejiler geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Küçük İşletmelere 12 Milyon Lira Hibe Desteği
2
ÇAYKUR'da 150 Bin Ton Kuru Çay Üretimi Gerçekleşti
3
Suudi Arabistan ve Türkiye Arasında Derinleşen İlişkiler
4
Türkiye, 2028 Sonunda Elektrikli Araç Şarj Soketi Hedefini 100 Bine Çıkarmayı Planlıyor
5
ULAK Haberleşme Genç Mühendislere Kablosuz İletişim Eğitimi Sunuyor
6
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 944 Bin Megavatsaat Üretim
7
Jeffrey Sachs'tan Trump'a Türkiye ile Diplomasi Vurgusu

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak