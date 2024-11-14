Ziraat Portföy, Yönetimindeki Portföy Büyüklüğünü 1 Trilyon Liraya Çıkardı

Ziraat Portföy, eylül 2023 itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğünü 1 trilyon lirayı aşarak sektördeki liderliğini pekiştirdi. Genel Müdür Gökçen Yaman Akgün, şirketin Ziraat Finans Grubu ile olan gücünü portföy yönetim alanında da sürdürdüğünü belirtti.

2002 yılında başlayan yolculuklarında, Türkiye'nin lider emeklilik şirketinin fonlarını yönettiklerini ifade eden Akgün, “Hedefimiz 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla emeklilik tarafında 230 milyar lirayı aşmak ve 77 yatırım fonu ile 300 milyar liralık yönetim sağlamak.” dedi.

Yenilikçi Ürünlerle Sektöre Yön Veriyor

Akgün, liderliğini yaptıkları Borsa Yatırım Fonları ile yaklaşık 60 milyar liralık büyüklüğe ulaştıklarını aktararak, “Portföy yönetimi, emeklilik ve yatırım fonları alanında sektörde lider konumdayız.” şeklinde konuştu.

Şeffaf ve İlkeli Yönetim Anlayışı

Ziraat Portföy'ün şeffaf ve ilkeli yönetim anlayışına dikkat çeken Akgün, gayrimenkul ve girişim sermayesi gibi alternatif ürünler ile sektörde yer aldıklarını ekledi. “Tecrübeli ekibimizle yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun farklı yatırım araçları sunuyoruz.” diye belirtti.

Akgün, güçlü ortaklıkları ve insan kaynağı ile teknolojik adımlarını da vurgulayarak, yatırımcılara artı değer katacak stratejiler geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.