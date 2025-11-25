Zonguldak'ta Boru Hattı Onarıldı — Doğal Gaz Akışı Yeniden Başladı

BOTAŞ, 22 Kasım'da Alaplı Sarıkadı Köyü'nde oluşan boru hattı hasarının giderildiğini ve doğal gaz akışının yeniden sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:02
Zonguldak'ta Boru Hattı Onarıldı — Doğal Gaz Akışı Yeniden Başladı

Zonguldak'ta Boru Hattı Onarıldı — Doğal Gaz Akışı Yeniden Başladı

BOTAŞ, Zonguldak’a doğal gaz arzı sağlayan boru hattında 22 Kasım akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü'nde meydana gelen hasarın giderildiğini ve hatta doğal gaz akışının yeniden başladığını duyurdu.

Olay ve müdahale

Alınan bilgiye göre, bölgede yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesinin boru hattına temas etmesi sonucu hasar oluştu. Olay sonrası bölge, jandarma ekipleri tarafından geniş bir güvenlik çemberine alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

Onarım çalışması

BOTAŞ ekipleri, hatta meydana gelen hasarla ilgili detaylı inceleme yaparak onarım çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda hat, bu sabah saatlerinde tamamen tamir edilerek normale döndü ve doğal gaz akışı yeniden sağlandı.

Yetkililerin açıklaması

Onarım sürecini baştan sona takip eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yoğun ve koordineli bir operasyonla tadilatın kısa sürede tamamlandığını belirterek ekiplere teşekkür etti.

ZONGULDAK (İHA) - BOTAŞ, ZONGULDAK’A DOĞAL GAZ ARZI SAĞLAYAN BORU HATTINDA 22 KASIM AKŞAM...

ZONGULDAK (İHA) - BOTAŞ, ZONGULDAK’A DOĞAL GAZ ARZI SAĞLAYAN BORU HATTINDA 22 KASIM AKŞAM SAATLERİNDE ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI SARIKADI KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN HASARIN GİDERİLDİĞİNİ VE HATTA DOĞAL GAZ AKIŞININ YENİDEN BAŞLADIĞINI DUYURDU.

ZONGULDAK (İHA) - BOTAŞ, ZONGULDAK’A DOĞAL GAZ ARZI SAĞLAYAN BORU HATTINDA 22 KASIM AKŞAM...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amazon Kadınları Girişimci Köyü'nde Final: 50'den Fazla Kadın Sertifikalarını Aldı
2
Damla Kent’te Daire Seçimleri 26 Kasım 2025’te Başlıyor — Emlak Konut GYO
3
Tekirdağ'da Anıza Kanola Ekimi ve Toprak Nem İncelemesi
4
Limak ve Ebru Özdemir: Yenilenen Spotify Camp Nou İspanya'nın Gündeminde
5
Yenişehir'de Ekmek Zammı Krizi: Başkan Ercan Özel'den YESAŞ'a Çağrı
6
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa (Çarşamba-Perşembe)
7
Trabzon'da Mezgit ve İstavrit Tezgahları: Fiyatlar ve Hamsi Beklentisi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat