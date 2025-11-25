Zonguldak'ta Boru Hattı Onarıldı — Doğal Gaz Akışı Yeniden Başladı

BOTAŞ, Zonguldak’a doğal gaz arzı sağlayan boru hattında 22 Kasım akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü'nde meydana gelen hasarın giderildiğini ve hatta doğal gaz akışının yeniden başladığını duyurdu.

Olay ve müdahale

Alınan bilgiye göre, bölgede yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesinin boru hattına temas etmesi sonucu hasar oluştu. Olay sonrası bölge, jandarma ekipleri tarafından geniş bir güvenlik çemberine alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

Onarım çalışması

BOTAŞ ekipleri, hatta meydana gelen hasarla ilgili detaylı inceleme yaparak onarım çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda hat, bu sabah saatlerinde tamamen tamir edilerek normale döndü ve doğal gaz akışı yeniden sağlandı.

Yetkililerin açıklaması

Onarım sürecini baştan sona takip eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yoğun ve koordineli bir operasyonla tadilatın kısa sürede tamamlandığını belirterek ekiplere teşekkür etti.

