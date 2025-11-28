Zorlu Enerji'ye Global Banking & Markets'tan İki Ödül — 1,1 Milyar Dolarlık Eurobond

Zorlu Enerji'ye Global Banking & Markets'tan İki Ödül

Ödül ve işlem özeti

Zorlu Enerji, Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerinden (SLB) biri olan 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracıyla Global Banking & Markets Awards 2025'te 'Yılın Kurumsal Tahvil İhracı' ve 'Yılın İşlemi Türkiye' ödüllerine layık görüldü.

Şirket, Ekim 2024'te gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık ilk ihracın ardından küresel yatırımcı talebiyle önce 200 milyon dolar, ardından 2025 yılında 100 milyon dolar artırarak toplam büyüklüğü 1,1 milyar ABD doları'na taşıdı. Bu işlem, Türkiye'den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak rekor kırdı.

5,5 yıl vadeli işlem, şirketin refinansman ihtiyacını karşılamanın yanı sıra stratejik yatırım planları için önemli bir finansal güç sağladı.

CEO Elif Yener:

"Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. 1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, aynı zamanda ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı destekleyen önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ayrıca; finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde de ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Bu ödülü enerji sektöründe fırsat eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak görüyorum"

Sürdürülebilirlik odaklı finansman:

"Tahvil yapımızı Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirdik. Finansman stratejimizi, Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir ve somut sürdürülebilirlik KPI’larına bağladık. İhraç ettiğimiz tahvilin performans göstergeleri arasına yalnızca Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını değil, mutlak Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını da dahil ettik. Bu yaklaşım, tedarikçilerimizden müşterilerimize uzanan tüm değer zincirinde dönüşümü finanse etmek ve yönetmek konusundaki kararlılığımızın güçlü bir yansımasıdır. Küresel yatırımcıların ilgisi, bu sorumlu ve dönüştürücü finansman modeline duyulan güvenin açık bir göstergesidir."

Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin temas kurulmasını sağlayan geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) olarak görev aldı.

