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ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 2023 Başladı

ZÜCHEX Fuarı, İstanbul'da Türk üreticilerinin gücünü vurguluyor ve dünya pazarında önemli hedefler belirliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:16
ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 2023 Başladı

ZÜCHEX Fuarı İstanbul'da Açıldı

34. ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Züccaciyeciler Derneği'nin (ZÜCDER) katkılarıyla İstanbul TÜYAP'ta kapılarını açtı. Fuara, 22 Eylül Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Açılışta Öne Çıkan İsimler

Fuarın açılışını; Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meclis Başkanı Murat Kolbaşı, İstanbul Toptancılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Öner Yüksel ve ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz gerçekleştirdi.

Global Katılım ve Hedefler

Bu yıl fuarda, 1500 marka ve 150 ülkeden yaklaşık 40 bin alım uzmanıyla bir araya gelinmesi bekleniyor. ZÜCHEX, 1 milyar dolardan fazla iş hacminin gerçekleşmesini amaçlıyor. Ayrıca, yabancı katılımcı sayısında %10, yerli katılımcı sayısında ise %50 artış yaşandı.

Türk Üreticisinin Gücü

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, Türk züccaciye sektörünün ürün kalitesi ve hizmete odaklı yaklaşımının uluslararası arenada önem kazandığını belirtti. "Bugün 'Made in Türkiye', çok sayıda pazarda tercih edilen bir marka konumuna geldi" dedi. Türkiye, dünya züccaciye pazarında %2 payla en büyük 10. ihracatçı ülke konumunda bulunuyor.

İhracat Hedefleri ve İç Piyasa Durumu

Öksüz, 7 milyar dolarlık bir ihracat hedeflediklerini ve 200'e yakın ülkeye ürün gönderdiklerini vurguladı. Ancak iç piyasadaki enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini, aksi takdirde ticarette zorluk yaşanılabileceğini ifade etti.

Öksüz, "İç piyasada yaşanacak zorluklar kaçınılmaz. Ancak, ihracat bizim en önemli çözümümüz" şeklinde konuştu.

Züccaciyeciler Derneğinin (ZÜCDER) desteğiyle düzenlenen 34. ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı...

Züccaciyeciler Derneğinin (ZÜCDER) desteğiyle düzenlenen 34. ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, İstanbul TÜYAP'ta kapılarını açtı.

Züccaciyeciler Derneğinin (ZÜCDER) desteğiyle düzenlenen 34. ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı...

Züccaciyeciler Derneğinin (ZÜCDER) desteğiyle düzenlenen 34. ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, İstanbul TÜYAP'ta kapılarını açtı.

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