1-2 çocuğu olan bireye son 4 ay uyarısı! PTT 5000 TL'ye ek 1700 TL ödeyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen aile destek ödemelerinin Mart ayı ödemelerinin 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödeme tutarları hanedeki kişi başına düşen gelire ve çocuk sayısına göre değişiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Dar gelirli vatandaşa bir çok destek ödemesi devam ediyor. 2022 yılında başlayan ve 2023 Temmuz ayında son bulacağı açıklanan Aile Destek Programı ile alakalı yapılan açıklamada 2024 Temmuz'a kadar devam edeceği belirlmiş bulunuyor. AY ay hesaplara aktarılan Aile Destek Programı ile alakalı her ay ödeme tarihleri merak ediliyor. Öte yandan hak sahibi bireyler de destek programının ne zaman biteceği konusunda araştırmasını sürdürürken, bu kapsamda biteceği zamana kadar ne kadar kazanabileceğini araştırıyor. Haneye giren maaş tutarına göre değişkenlik gösteren destek ödemelerinin Mart ayı taksitlerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor.

MART AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ

Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan Aile Destek programı ödemelerinin Mart ayağının ne zaman hesaplara aktarılacağı merakla araştırılıyor. Şubat ayı ödemeleri 19'unda hesaplara aktarılırken Mart ayında da ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Henüz bakanlık tarafından resmi bir açıklama yapılmamış bulunuyor.





AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Dar gelirli bireyin sahibi olabileceği Aile Destek programı başvuru şartları arasında T.C vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması, mavi kart sahibi olmaması ve hanesinde sigortalı çalışan olmaması zorunluluğu bulunuyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama kapsamında 12 aylık destek programının uzatıldığı ve 2024 yılı haziran ayında son ödemenin yapılacağı belirtilmişti.

Yapılan açıklama kapsamında Temmuz ayında programın sona ereceği bilinirken uzayıp uzamayacağı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda bu ay başvuran birey, Haziran ayı destek ödemesi ile birlikte toplamda 5 bin liraya ek olarak çocuk destek bileşeni ödemesi alabilecek.





Program kapsamında kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL ve altı olan bireye 1250 Türk Lirası ödeme yapılırken, 1372 TL üzeri geliri olan bireye 850 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ

Aile Destek ödemelerinden faydalanan birey bu kapsamda yer alan çocuk destek bileşenlerine de ek olarak alabilmekte. Hanedeki çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren bu ödemelerde 350 TL ile 650 TL arasında her ay hesaplara aktarılmakta iken yapılan hesaplamalarda 1-2 çocuklu hane 4 ay içerisinde 1400 TL ödeme alacak