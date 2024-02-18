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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 100.000 TL kredi onayı verdi! Size çıktı mı hemen kontrol edin

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 100 bin Türk Lirasına kadar ihtiyaç kredisi sunan bir kampanya başlattı. Bu kampanya, müşterilere cazip faiz oranları ve esnek vade seçenekleri sunuyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 19:42
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 100.000 TL kredi onayı verdi! Size çıktı mı hemen kontrol edin

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ortak bir adım attı ve 100 bin Türk Lira'lık ihtiyaç kredisinde önemli değişiklikler yapıldı.

Üç kamu bankası Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank, müşterilere ihtiyaç kredisi sunarken cazip fırsatlar sunmayı tercih etti. 100 bin Türk Lira'lık ihtiyaç kredisinin detayları, dikkat çekici oldu.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE AVANTAJLI FIRSATLAR

Bu bankalarda Hesabı olanlara; Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank'tan 100.000 TL İhtiyaç Kredisi!

50 bin Türk Lirası'na kadar olan krediler için maksimum  36 ay vade sunulurken, 50 bin Türk Lirası ile 100 bin Türk Lirası arasındaki krediler için en fazla 24 ay vade, ve 100 bin Türk Lirası'ndan daha yüksek miktarda krediler için en fazla 12 ay vade geçerli.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi için yüzde 4,24 faiz oranıyla dikkat çekiyor. 24 ay vadeli 100.000 Türk Lira'lık bir ihtiyaç kredisi için aylık ödeme tutarı 7 bin 612 Türk Lirası olarak hesaplandı.

VAKIFBANK

Vakıfbank, müşterilere yüzde 3,95 faiz oranıyla avantajlı ihtiyaç kredisi sunuyor. 24 ay vadeli 100 bin Türk Lirası kredi için aylık taksit tutarı 7 bin 342 Türk Lirası olarak belirlenirken, toplam maliyet ise 176 bin Türk Lirası olarak hesaplandı.

HALKBANK

Halkbank, yüzde 4,09 faiz oranıyla müşterilere ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 24 ay vadeli 100 bin Türk Lirası kredi için aylık ödeme 7 bin 472 Türk Lirası olurken, toplam maliyet ise 179 bin Türk Lirası olarak görüldü.

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