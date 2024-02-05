18-39 yaşa müjde! 26 güne 18.702 lira harçlık veriliyor

İşsiz bireyse destek olma adına İŞKUR'un sunduğu destek programları yeni yılda da devam ediyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılan zam sonrasında İŞKUR'un yaptığı ödemeler de revizeye girmiş bulunuyor. İŞKUR işbaşı eğitim programları dikkat çekerken, resmi internet sitesinde mevcut programla alakalı bilgiler de yer alıyor.

Geçtiğimiz sene on binlerce bireyin faydalandığı İŞKUR iş başı eğitim programları asgari ücret zammı sonrasında artmış bulunuyor. Bu kapsamda eğitim gören gençlere günlük olarak 300 ile 720 TL arasında harçlık ödemesi yapılabiliyor. Program süresince eksiksiz olarak eğitimini tamamlayan gençler aylık 18.702 liraya varan ödeme alabiliyor. 9 ay süren bu eğitimlerde toplam harçlık 168.000 liranın üzerinde olarak hesaplanmış bulunuyor.





İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI

Gençlere İş tecrübesi imkanı sunulurken, programın bitmesi sonrasında da istihdam kapısı aralayan İŞKUR işbaşı eğitim programları sayesinde işe alınacak olan bireyin yetiştirilmesi sağlanıyor. Asgari ücret zammı sonrasında programa katılan gençlere günlük olarak verilen destek tutarı da artmış bulunuyor. Programa katılan ve iş arayan birey için 653 lira, lise eğitimine devam eden öğrenci için 490 lira diğer seviyelerdeki öğrenciler için 653 lira olarak ödenen günlük ödemeler işsizlik parası alan bireye günlük 326 lira olarak sağlanıyor.





İŞKUR ÖDEME TUTARLARI ARTTI

Öte yandan geleceğin mesleği olarak bilinen programlarda günlük ödeme 720 liraya kadar çıkabiliyor. İŞKUR eğitimleri 3- 9 ay devam ediyor. İŞKUR tarafından sağlanan iş başı eğitim programlarına 18-29 yaş arası gençler katılabiliyor. Bilişim sektöründe Eğitim alan bireye 6 ay diğer sektörlere ise 3 aylık program uygulanabiliyor. Geleceğin meslekleri olarak yer alan programlarda ise eğitim 9 ay boyunca sürebiliyor. Haftada 6 günü geçmemek kaidesiyle yapılan planlamada imalat sektörüne Eğitim alan gençlerin harçlığı günde 653 TL'den 26 günlük 17002 liraya kadar çıkabiliyor. Program süresi boyunca genel sağlık sigortası ve iş kazası hayat sigortası primi İŞKUR tarafından ödeniyor