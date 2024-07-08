1-2 çocuğu olana PTT'den Temmuz müjdesi! 20 Temmuz'da 6.000 TL çocuk başına ödenecek

Hayat koşulları karşısında 1-0 geride kalan vatandaşa özel olarak devlet desteği sağlanıyor. Maaşı belli bir tutarın altında kalan ya da hiç geliri olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşın hayatını idame ettirmesi adına Aile Bakanlığı tarafından sağlanan bir çok destek bulunuyor. Bu destekler bakanlık aracılığı ile başvuruya açılırken, değerlendirme süzgeci görevini de bakanlık sağlıyor. SYDV'lere yapılan başvuruların değerlendirilmeye alındığı sosyal destek ödemeleri arasında çocuklara sağlanan destekler de yer alıyor. Okuyan okumayan, maddi imkansızlıklar arasında yaşayan çocuklara özel olarak, ailesinin yanında kalabilmesi adına uzun zamandır destek sağlanıyor. Bu destek SED desteği olarak biliniyor. SED desteği hanedeki ilk iki çocuğa verilirken, tutarlar da memur maaş zammı katsayısınca senede iki kere arttırılıyor.





Hükümet tarafından her geçen gün genişleten ve iyileştiren sosyal yardım programları sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesi gözle görülür bir şekilde arttırlması hedefleniyor. Özellikle de çocuklu aileler adına sağlanan destekler, toplumun en dezavantajlı kesiminin yaşamını idame etmesi adına büyük kolaylık sağlıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı kapsamında, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere düzenli nakit ödemeler yapılıyor. Yapılan bu ödemeler ile vatandaşın yaşam standartının yükseltilmesi hedefleniyorç Çocukların okul ya da sağlık konusunda desteklenmesi adına yaşa göre ödemeler ay ay yapılıyor. SED yardımının güncel tutarı ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılıyor? SED zamlandı mı? SED zamlı destek tutarları de detaylar haberimizde

SED DESTEĞİNDE YÜZDE 70 ARTIŞ

Hükümet tarafından çocuklu ailelerre sağlanan bu destek SED yardımı adı altında ortalama 5 bin lira olarak ödeniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam sonrasında yüzde 50 oranında artış gösteren SED Desteği, Temmuz ayı zammı ile birlikte toplamda yüzde 70'e ulaşmış bulunuyor. TÜİK açıklaması oranında zam alan SED desteği tutarı 6 bin 359 TL'ye yükseldi Bu dev artış, dar gelirli ailelerimizin yaşam standartlarını ciddi manada iyileştireceğe benziyor.





SED DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SED desteği ödemeleri her ayın ikinci yarısında sağlanmaktadır. Temmuz ayı zammı sonrasında sağlanacak zamlı ödemeler ise ayın 20'si itibari ile hesaplara aktarılması beklenmektedir.