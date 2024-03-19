Emekli ikramiyesinde dikkat çeken son dakika tekbil: 7.000 TL detayı dikkat çekti

Emekli ikramiyesi ödemelerine sayılı günler kaldı. Emekliye, dul ve yetim maaşı alan bireye ve malullere her sene ödemesi yapılan ve Ramazan ve Kurban Bayramlarında hesaplara aktarılan emekli ikramiyesi ödemeleri bu sene 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara aktarılacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 3.000 TL olmak üzere toplamda 6 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

İlk 900 TL ile başlayan sonrasında uzun süre bin lira ödenen ikramiyeler sonrasında 2 bin liraya kadar yükselmişti. Geçtiğimiz sene seçimler öncesinde bu rakama yükselen tutarlar ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılında da zam müjdesi vermiş ve yüzde zam ile 3 bin lira ödemeler konusu Resmi Gazete'de yayımlanarak onay almıştı. Ancak gerek emekliler gerekse de partililer tarafından bu rakamın az olduğu ve zamlanması gerekliliği talep edilirken, hükümet tarafından henüz karşılık verilmedi. Seçimler sebebiyle herhangi bir müjde olmaması durumunda emekli, 2- 5 Nisan tarihleri arasında 3 bin lira ikramiyesini alacak.





MERAK AKŞENER'DEN İKRAMİYE TEKLİFİ

Ancak diğer partililerin ikramiyeler ile alakalı ödenmesi gereken tutar açıklamaları gün gün yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından ikramiyeler ile alakalı yapılan açıklamada tutarın en az 7 bin lira olması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.

Seçime 13 gün kala emekliye yeni düzenlemeler yapılmaması durumunda Erdoğan'ın seçimleri kaybedeceğini belirten Akşener; emekli ikramiyesinin 7 bin liraya çıkartılması gerekliliğini savundu. Öte yandan 11 bin lira seyyanen zam olması gerekliliğini belirten Akşener; en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine çıkartılması gerekliliğini savundu. Seçimlere kalan vakit içerisinde bunu yaptığı takdirde kazanabileceğini belirten isim Seçime kaldı 13 gün, bunu yaptın yaptın. Şu 13 günde emekliyi rahat ettirirsen oylarını alabilirsin, ona diyecek bir şeyimiz yok’" diyerek emeklinin yanında olduğunu belirtti.