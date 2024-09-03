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TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı, emeklinin cebine girecek maaş kesinleşti: İşte kalem kalem emeklinin zamlı maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranları yeniden hesaplandı. İşte yeni maaşlar ve detaylar...

Yayın Tarihi: 03.09.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:03
TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı, emeklinin cebine girecek maaş kesinleşti: İşte kalem kalem emeklinin zamlı maaşları

2025 Yılı İçin Beklenen Maaş Artışları

Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta %49.25, Temmuz'da %24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşlarıyla başlayacak. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı, emeklinin cebine girecek maaş kesinleşti: İşte kalem kalem emeklinin zamlı maaşları

İlk İki Ayın Enflasyon Oranı Belli Oldu

TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu %3.23 olarak açıklamıştı. Ağustos verisi ise %2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre, emekli zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyonun ilk iki ayı %5.78 olarak belirlendi.

Merkez Bankası ve Ekonomistlerin Tahminleri

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak açıkladı ve tahmin aralığının üst bandını %42 olarak belirtti. Eğer enflasyon %38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı %10.64 olacak. Enflasyon %42'ye ulaşırsa zam oranı %13.84'e yükselecek.

Ekonomistlerle yapılan anketler de Ocak zamlarına ilişkin tahminler sunuyor. 2024 yılı için enflasyon tahminleri %42.84 ile %49.39 aralığında. Bu tahminlere göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı %14.52 ile %19.77 arasında değişebilir.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Alacağı Yeni Maaşlar

Aşağıda mevcut maaşlar ve olası zam oranlarına göre hesaplanmış yeni maaşlar yer almaktadır:

Mevcut Maaş %5.78 Zamlı %10.64 Zamlı %19.77 Zamlı
12.500,00 TL 13.222,50 TL 13.830,00 TL 14.971,25 TL
12.600,00 TL 13.328,28 TL 13.940,64 TL 15.091,02 TL
12.700,00 TL 13.434,06 TL 14.051,28 TL 15.210,79 TL
12.800,00 TL 13.539,84 TL 14.161,92 TL 15.330,56 TL
12.900,00 TL 13.645,62 TL 14.272,56 TL 15.450,30 TL
13.000,00 TL 13.751,40 TL 14.383,20 TL 15.570,10 TL
13.100,00 TL 13.857,18 TL 14.493,84 TL 15.689,87 TL
13.200,00 TL 13.962,96 TL 14.604,48 TL 15.809,64 TL
13.400,00 TL 14.174,52 TL 14.825,76 TL 16.049,18 TL
13.500,00 TL 14.280,30 TL 14.936,40 TL 16.168,95 TL
13.600,00 TL 14.386,08 TL 15.047,04 TL 16.288,72 TL
13.700,00 TL 14.491,86 TL 15.157,68 TL 16.408,49 TL
13.800,00 TL 14.597,64 TL 15.268,32 TL 16.528,26 TL
13.900,00 TL 14.703,42 TL 15.378,96 TL 16.648,03 TL
14.000,00 TL 14.809,20 TL 15.489,60 TL 16.767,80 TL
14.100,00 TL 14.914,98 TL 15.600,24 TL 16.887,57 TL
14.200,00 TL 15.020,76 TL 15.710,88 TL 17.007,34 TL
14.300,00 TL 15.126,54 TL 15.821,52 TL 17.127,11 TL
14.400,00 TL 15.232,32 TL 15.932,16 TL 17.246,88 TL
14.500,00 TL 15.338,10 TL 16.042,80 TL 17.366,65 TL
14.600,00 TL 15.443,88 TL 16.153,44 TL 17.486,42 TL
14.700,00 TL 15.549,66 TL 16.264,08 TL 17.606,19 TL
14.800,00 TL 15.655,44 TL 16.374,72 TL 17.725,96 TL
14.900,00 TL 15.761,22 TL 16.485,36 TL 17.845,73 TL
15.000,00 TL 15.867,00 TL 16.596,00 TL 17.965,50 TL
15.500,00 TL 16.395,90 TL 17.149,20 TL 18.564,35 TL
16.000,00 TL 16.924,80 TL 17.702,40 TL 19.163,20 TL
16.500,00 TL 17.453,70 TL 18.255,60 TL 19.762,05 TL
17.000,00 TL 17.982,60 TL 18.808,80 TL 20.360,90 TL
17.500,00 TL 18.511,50 TL 19.362,00 TL 20.959,75 TL
18.000,00 TL 19.040,40 TL 19.915,20 TL 21.558,60 TL

Zam Oranlarına Göre Emekli Maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zam oranları, TÜİK verileri ve ekonomist tahminlerine göre değişiklik gösterebilir. Her bir oran için hesaplanmış maaşlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Emekliler için 2025 yılında belirlenecek maaşlar, enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle netleşecektir.

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