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1 Haziran’da Avrupa uçuşlarına Büyük Zam: Hayallerinizi erteleyeceksiniz

Avrupa Birliği tarafından tutarları belirlenen Schengen vizeleri ile alakalı son dakika açıklama yapıldı

Yayın Tarihi: 21.05.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 08:32
1 Haziran’da Avrupa uçuşlarına Büyük Zam: Hayallerinizi erteleyeceksiniz

Avrupa Birliği tarafından tutarları belirlenen Schengen vizeleri ile alakalı son dakika açıklama yapıldı. Slovenya Dışişleri Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Schengen vizesi için uygulanan ücretlerde yüzde 12’lik bir artışa gidilerek, yeni ücret 90 Euro olarak belirlendi. Konu ile alakalı Avrupa Birliğinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak hafta sonu itibari ile resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı tarafından çocuklar için de vize ücretlerinde bir artış söz konusu olduğu belirtilirken, 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için vize ücreti 40 Euro’dan 45 Euro’ya yükseltildiği belirtildi. Ayrıca, AB’ye düzensiz göçmen olarak gelen ve geri kabul işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşları için vize ücretleri, 135 ila 180 Euro arasında değişen daha yüksek miktarlarda belirlenecek. Yeni ücret tarifesi 11 Haziran itibarıyla geçerli olacak.

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SCHENGEN VİZESİNE ZAM

Schengen vize ücretlerindeki yapılmasına karar verilen güncelleme, her üç yılda bir yapılan düzenli bir artış sürecinin bir parçası olarak açıklanırken, en son 2020 yılında, vize ücretleri 60 Euro’dan 80 Euro’ya çıkarılmıştı. Avrupa Komisyonu, bu yılın başlarında, Şubat ayında, ücretlerde bir artış olacağını duyurmuştu. İstatistiklere göre, 2023 yılında vize başvuruları, bir önceki yıla göre yüzde 36 oranında artış göstermiş.

Yapılan bu zamanların Avrupa yolculuğu yapmak isteyen vatandaşa ekstra yük anlamına gelirken, seyahat planı olan bireyin zamlar sonrasında bütçesini tekrar kontrol etmesi gerekecek.

Schengen Bölgesi’nde 26 üye devlete geçici erişim sağlayan Schengen vizesi, 180 günlük zaman diliminde 90 güne kadar Schengen bölgesinde bulunabilme imkanı sağlamaktadır.

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