1 milyonluk kredide faizler 3’ten düştü! Koştur koştur götürtecek kampanya başladı

Vatandaş ihtiyacı kapsamında konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerine yönelebiliyor. Hal bu iken yükselen faizler, ellerin boş kalmasına mahal verirken, özellikle de yüksek meblağ da kullanılacak olan taşıt ve konut kredilerinde geri ödeme yükü kat be kat artabiliyor. Taşıt kredisi faizleri konusunda bankalar çeşitli kampanyalar düzenlese de en cazip kampanyalar otomobil firmaları tarafından sağlanan kredi imkanları olarak dikkat çekiyor. Ay ay markalar, taşıt kredisi kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Özellikle de Kasım ayında cepleri boş bırakmayacak kredi imkanları dikkat çekiyor.

Opel Türkiye, otomobilseverlere ve KOBİ'lere yönelik hazırladığı yeni kampanyasında, kasım ayında binek ve SUV modelleri dikkat çeken kampanyasını açıkladı.

Opel Hafif Ticari Modeller için KOBİ Destekleri

Opel'in hafif ticari araç segmentinde yer alan Combo ve Zafira, KOBİ'lere özel esnek kredi kampanyası ile tüm dikkatleri üzerine toplayacağa benziyor. 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanının yanı sıra, 700 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Opel Binek Modellerde Yüzde 0 Faiz Fırsatı

KOBİ’lerin yanı sıra bireysel araç almak isteyen vatandaşa da sunulan fırsatlar arasında sıfır faizli kredi imkanları dikkatleri üzerine topluyor.

Kasım ayında Opel Corsa, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı ile satışa sunulduğu belirtilirken, SUV model seçenekleri arasında yer alan Crossland ve Mokka da 150 bin lira için aynı koşullar açıklanmış bulunuyor.

Opel elektrikli araç Kasım kampanyaları

Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı açıklanmış bulunuyor. Yukarıda bahsi geçen tüm kampanyalar için geçerlilik süresinin Kasım ayı sonuna kadar olduğu ifade edilirken, çevrimiçi olarak da satışların kampanya dahilinde olabileceği belirtilmiş bulunuyor.

Opel araçlar ve modelleri

• Binek ve SUV: Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland

• Hafif Ticari: Combo, Zafira, Vivaro, Combo Cargo

• Elektrikli: Corsa Elektrik, Mokka Elektrik, Astra Elektrik