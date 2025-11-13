Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla 24 ayar dışındaki (22, 18, 14 ayar) altın mamullerinin alım-satımı yasaklandı; sadece Darphane alım yapacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:53
Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Altın Piyasasında Son Dakika Düzenlemesi: 22 Ayar ve Diğerleri İçin Alım-Satım Yasağı

Son dakika gelişmesi: İzmir Kuyumcular Odası tarafından yapılan acil duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme yayımladı. Buna göre, bugünden itibaren 24 ayar dışındaki altınların alım ve satımı sınırlandırıldı.

Kararın Detayları

Resmi karar metnine göre, 24 ayar saf altının dışındaki; özellikle 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar gibi saflıktaki tüm altın mamulleri ve hurda altınların kuyumcular, sarraflar veya diğer yetkili müesseseler tarafından alım-satımı yasaklandı. Bu kapsamda bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın, yarım altın ve benzeri ziynet eşyaları da yer alıyor.

Vatandaşlar Ne Yapacak?

Kararın en çok merak edilen noktası, elinde 22 ayar ve daha düşük saflıktaki altın bulunduran vatandaşların durumu oldu. Yeni düzenlemeye göre, bu altınlar artık geleneksel kuyumcu kanalıyla nakde çevrilemeyecek; söz konusu altınları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü satın alabilecek.

Kuyumculuk Sektöründe Tepki ve Bekleyiş

İzmir Kuyumcular Odası'nın duyurusu, özellikle Anadolu genelindeki birçok kuyumcu esnafı arasında şaşkınlık ve endişe yarattı. Sektör temsilcileri, uygulama takviminin, Darphane'nin alım süreçlerinin nasıl işleyeceğinin ve vatandaşların hangi prosedürleri izleyeceğinin açıklanmasını bekliyor.

Uygulamanın kapsamı ve uygulanma şekli ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmadığı için, hem yatırımcılar hem de düğün sezonuna hazırlanan vatandaşlar gelişmeleri yakından izliyor.

