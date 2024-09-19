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1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Otomatik ödeme talimatı ile alakalı son kampanya açıklaması Garanti BBVA’dan yapılmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:40
1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Bankaların müşterilerine özel olarak sunduğu kampanyalar oldukça dikkat çekiyor. Gerek kredi kartı gerekse de hesap kartı kullananların faydalanabileceği bir çok kampanya açıklaması ay ay yapılırken, Eylül ayında Garanti Bankası 1-0 önde seyredeceğe benziyor.  

Hayat pahalılığının zorluğu artarak devam ediyor. Her kalemde yapılan zamlara faturalar da dahil olurken, elektrik, telefon, su, internet, doğalgaz gibi bir çok fatura ödemesi konusunda vatandaş zorlanabiliyor. Öte yandan sıra bekleme külfetinden sıkılan vatandaş, bankalara otomatik fatura talimatı vermek adına harekete geçerken, bankalar kullanımın yaygınlaşması ve kendilerinin tercih edilmesi adıan bir çok özel kampanya hazırlamaya devam ediyor.  

Otomatik ödeme talimatı ile alakalı son kampanya açıklaması Garanti BBVA’dan yapılmış bulunuyor. 30 Eylül 2024 tarihine kadar verilecek yeni otomatik fatura talimatları için 1.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı sunan banka, müşterisinin ayağını yerden kesmeyi hedefliyor.  

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

GARANTİ BANKASI OTOMATİK ÖDEME TALİMATI 

Garanti BBVA, otomatik fatura ödemelerini teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanyası ile alakalı yaptığı bilgilendirmede 1000 TL’ye kadar geri iade fırsatı sağlayacağını belirtmiş bulunuyor. Müşteriler, 30 Eylül 2024 tarihine kadar tanımlayacakları her yeni otomatik fatura talimatı için bonus kazanma şansına sahip olacak iken toplam kazanç en fazla 1.000 TL olacak.  

Garanti Bankası kampanyasından faydalanmak için kampanyaya dahil olma zorunluluğu mevcut. Müşterinin ay sonuna kadar 4 yeni fatura talimatı vermesi, kampanyadan geri iade kazanmak adına yeterli olacak. Ayrıca, kampanyadan faydalanabilmek için "FATURA250" yazarak 3340'a SMS göndermek gerekliliği bulunuyor.  

Banka tarafından yapılan açıklamada kampanyadan faydalanabilmek için bazı koşullara uyulması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor. Mevcut otomatik fatura talimatlarının iptali ve yeniden tanımlanması durumunda kampanya geçerli olmayacak. Ayrıca, her fatura talimatı için altı ay içinde en az üç fatura ödemesi yapılması gerekecek. Aksi takdirde bonus, 6 Mart 2025 tarihinde geri alınacak.  

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