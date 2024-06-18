Faturalı hat sahiplerine müjde! Başvurana 700 TL iade fırsatı sağlanıyor

Bankalar tarafından ay ay düzenlenen kampanyalar, indirim ya da bedava alışveriş imkanından faydalanmak isteyen vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda özellikle de markalar ile yapılan anlaşmalar büyük avantajlar sağlayabiliyor. Bankalar ay ay kampanyalarını açıklamaya devam ederken Garanti BBVA, Vodafone hatlı müşterilerine sağladığı 700 TL imkanı da dikkat çekiyor. Vodafone hat kullanan müşterileri yakından ilgilendiren kampanyada bakaya ilk defa müşteri olacak bireye 300 TL hediye çeki ile birlikte Vodafone üzerinden yapılan harcamalara karşılık ise 400 TL iade fırsatı sağlanıyor.





VODAFONE İNDİRİM TARİFESİ

3 Haziran'da başlayan kampanya 30 Haziran'a kadar devam edecek iken Vodafone dünyasından promosyon kodu alıp Garanti Bankası'na mobil üzerinden müşteri olan bireyin faydalanacağı biliniyor. Ilk defa Garanti Bankası müşterisi olan, promosyon kodu ile bu işlemi tamamlayan Bireysel müşterilerin bu kampanyadan faydalanabileceği belirtilmiş bulunuyor.

Vodafone hat sahiplerini yakından ilgilendiren kampanyada Vodafone fırsatlar dünyasında alınan promosyon kodu akabinde Garanti mobil uygulaması indirilmesi gerekiyor. Müşteri olmak adımı ile ilerlenmesi durumunda promosyon kodu paylaş butonuna tıklamak ve kodun yapıştırılması üzerine Müşteri olma işlemlerini tamamlanması ile birlikte hediyeler kazanılmaya başlanıyor.

Vodafone yanımda mobil uygulaması web sitesi üzerinden 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan 300 TL hediye çeki, müşteri olunmasının hemen akabinde kazanılabiliyor. Öte yandan bonus kredi kartı başvurusu yapan ve onay alan birey yine Vodafone uygulaması üzerinden 400 TL alışveriş yapması akabinde ₺400'lik Bonus imkânından faydalanabiliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada 700 TL'ye kadar hak sahibi olunan bu hediye çekleri 15 temmuza kadar kullanılması gerekiyor