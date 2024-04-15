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15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bankalar tarafından varılan mutabakatlar sonrasında imzalar atılmaya devam ediyor. Garanti Bankası tarafından 21.000 TL ödemeler bugün başlıyor

Yayın Tarihi: 15.04.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:08
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Emekli, memur, özel sektör fark etmeksizin milyonlarca birey promosyon ödemesi almaya hak sahibi olanbiliyor. Bu kapsamda bankalar ile imzalanan mutabakat kapsamında promosyonlara hak sahibi olunabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayı açıklaması sonrasında emekli promosyon tutarları 12 bin liraya çıkartılmış ve özel bankalarda da bu güncelleme kampanyalar dahilinde 18 bin liraya kadar yükselmiş bulunuyor. Emekli promosyonlarının yanı sıra belli sayının üzerinde çalışanı olan özel sektör çalışanı ile birlikte kamu kurum ve kuruluş personelleri de belli sürelik mutabakat ile promosyon ödemesine hak sahibi olabiliyor. 

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MAAŞ PROMOSYONU İMZALANDI

Bilindiği üzere emekliler 3 yıllık taahhüt imzasına kendi belirledikleri bankadan promosyon ödemesini maaş aralığına göre alırken,  çalışanlarda işveren ve bankalar arasındaki mutabakat sonrasında en fazla ödeme yapan banka ile imzalar atılıyor. Gün gün varılan mutabakatlar ile alakalı olarak kurum ve kuruluşlar ile birlikte bankaların resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalar yapılıyor.

Yeni bir maaş promosyonu açıklaması kapsamında çalılana 21 bin lira ödeme yapılacağı belirtildi. Boğaziçi Üniversite personeli için düzenlenen maaş ihalesine bir çok banka dahil olurken, en fazla rakamı açıklayan Garanti Bankası 21.000 TL işle maaş bankası olmayı hak etti. Öte yandan çalışana özel olarak bir çok şmkan sağlanacağı belirtilirken, ödemelerin ilk maaşlarda hesaplara aktarılacağı belirtildi. 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörünün öncülüğünde başlatılan ihale kapsamında Garanti Bankası maaş bankası olmayı kazanırken, 21.000 TLmpromosyon ödemelerinin bugün itibari ile hesaplara aktarılmaya başlanıyor. 

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15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

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