Vakıfbank’tan 6 Ağustos’ta geri dönüşüm ödemesi! Alışverişin 600 TL’si geri dönecek

Bankalar ay ay kampanya revizelerini duyurmaya devam ediyor. Söz konusu kampanyalar yeni müşteri kazanmak ya da memnuniyeti arttırmak olurken, en çok dikkat çekenleri ise geri iade fırsatı sunan kampanyalar olarak biliniyor. Ekonomik koşulların zorluğu karşısında her kuruşun değer kazandığı şu günlerde vatandaş kuruşu kuruşuna hesap yaparak alışverişini tamamlıyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sağlana destekler dikkat çekiyor. Son zamanlarda kamu bankalarından kampanya konusunda sıyrılan Vakıfbank, sunduğu cazip tekli ile müşterisine geri iade yapacağını ve bu tutarın 600 TL’ye kadar çıkabileceğini belirtmiş bulunuyor. Söz konusu kampanyan Temmuz kampanyası olarak açıklanırken, ay sonuna kadar dahil olmak ve ödül kazanmak adına başvuru yapılabileceği belirtilmiş bulunuyor.





VAKIFBANK ALIŞVERİŞ KAMPANYASI

Worldcard sahiplerine yönelik olarak düzenlenen kampanyada yapılan her alışverişe geri iade fırsatı sağlanacak. 1.000 TL ve üzeri market alışverişlerinde müşterilere 50 TL Worldpuan hediye edilecek iken Temmuz ayı içerisinde farklı günlerde toplamda 12 alışverişte kampanyanın sağlanacağı ve 600 TL'ye varan iade yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.





Kampanya kapsamında hak sahibi olunan tutarın 6 Ağustos tarihinde hesaplara aktarılacağı açıklanırken, bu geri iadenin tüm alışverişlerde kullanılabileceği belirtilmiş bulunuyor. Kampanyadan faydalanabilmek için alışveriş yapmadan önce başvuru yapma şartı mevcut. Bu kapsamda Müşteriler, "GIDA" yazıp kredi kartlarının son altı hanesini 5724'e göndererek veya VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden "Cepte Kazan" bölümünden kampanyaya kayıt olabilirler.