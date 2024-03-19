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15 yaşını tamamlayan her bireye günlük 654 TL destek: Koştur koştur gidene verilecek

Son açıklamalarda çalışmayan, işsiz bireye özel destekler mevcut iken bu destek programının İŞKUR aracılığı ile sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:04
15 yaşını tamamlayan her bireye günlük 654 TL destek: Koştur koştur gidene verilecek

Hükümet tarafından dar gelirli hanelere Aile Bakanlığı aracılığı ile birçok destek sağlanıyor. Son açıklamalarda çalışmayan, işsiz bireye özel destekler mevcut iken bu destek programının İŞKUR aracılığı ile sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Günlük olarak sağlanan bu destek, aylık 15 bin liraya kadar ödenebiliyor. 

İŞKUR tarafından başlatılan program kapsamında işsiz vatandaşların iş sahibi olabilme, meslek öğrenme ve kazanç sağlaması adına Yeni bir program başlatmış bulunuyor. Söz konusu programda günlük 654 TL ile 719 TL arasında değişkenlik gösteren cep harçlığı ödemesi yapılıyor. Çalışmayan bireylerin maddi destek almasını ve aynı zamanda yeni meslek imkanı sağlayan İŞKUR işbaşı programı, bireyin hayata adım atması konusunda öncülük ediyor. 

İşsiz birey İŞKUR'un sağladığı bu fırsattan faydalanarak adeta hayatını değiştirebiliyor. İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edinme kursları, iş başı programa olarak geçiyor. Cep harçlığı kazanırken diğer taraftan da iş eğitimi ile meslek sahibi olunabiliyor. Başlatılan bu program ile birlikte ülke genelinde istihdamın arttırılması amaçlanıyor.

 İŞKUR iş başı eğitim programı başvuru şartları

İişsiz olarak İŞKUR'a kayıtlı olmak başvuru şartları arasında ilk şart olarak karşımıza çıkarken, en az 15 yaşını tamamlamak, emekli olmamak ve işverenle herhangi bir akraba olmamak şartı bulunuyor. Öte yandan başvurusunu yaptığı meslekle alakalı olarak daha önceden İŞKUR tarafından başlatılan bir programa katılmamış olma şartı da mevcut.

 İŞKUR işbaşı eğitim programında iş arayan bireylere işsizlik ödeneği olarak günlük harçlık ödemesi yapılıyor. Bu harçlık ödemeleri meslek meslek değişkenlik gösteriyor. Geleceğin meslekleri olarak adlandırılan programlara dahil olan birey daha yüksek tutar da günlük cep harçlığı alıyor. İşsiz ya da öğrenciler tam zamanlı olarak çalışmaları durumunda günlük 653 TL destek ödemesi alırken, yarı zamanlı öğrenciler günlük 490 tl cep harçlığı ödemesi alıyor. İşsizlik ödeneği alan birey ise 326 TL ödemeden faydalanabiliyor. Yukarıda bahsi geçen geleceğin meslekleri dallarındaki programları dahil olan katılımcılar ise 719 TL cep harçlığı alıyor. İŞKUR kurslarına katılan birey sadece meslek öğrenmek ile kalmıyor öte yandan kursa katılan bireye iş garantisi de sunuluyor. İş garantisi sunulmasını tek şarttı ise başlanılan kursları başarı ile tamamlamak oluyor

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