Bankalar promosyon rekabetini aya çıkardı! İş Bankası 35.500 TL ödeyecek

Gerek çalışan gerekse de emekli için maddi anlamda rahatlamalarının sağlanması adına promosyon ödemeleri büyük önem arz etmektedir. Promosyonlar çoğu zaman 1 maaş tutarında ya da daha fazla ödenmektedir. Maaş bankası olmak ve yeni müşteri topluluğu kazanmak isteyen bankaların verdiği ödeme tutarları, çalışanlar için işveren tarafından şekillenirken, emekli için ise bu tutara istinaden kendi kararları doğrultusunda hareket edilmektedir.

ÇALIŞAN PROMOSYONLARI

Emekli promosyon zamları Ocak ayında maaşlara yapılan zam sonrasında yakından takip edilirken, müjde Mart ayında verilmişti. Nisan- Mayıs döneminde zamlı ödemelerin yapılacağı belirlenirken, emeklinin yanı sıra çalışanlar ile de alakalı bir çok gelişme sergilenmeye devam ediyor.





Belediye promosyonları ve MEM promosyonları son zamanlarda kamuoyu gündeminde en çok dikkat çeken ödemeler olarak bilinirken, son olarak Derince Belediyesi ihalesi de tutarın yüksekliği ile dikkatleri çekti.

DERİNCE BELEDİYESİ PROMOSYONU

Çalışan promosyonları ihaleler ile sağlanmakta. Düzenlenen ihaleler bankalar arasındaki rekabeti arttırırken, en yüksek teklifi veren banka, işçilere promosyon ödemesi yapma hakkını kazanır. Derince Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Türkiye İş Bankası 35.550 TL ile en yüksek teklifi vermiş bulunmaktadır.

Belediyeye bağlı çalışanın getirisi bu ihaleler ile birlikte artış gösterebilmekte iken bu süreçte işçi ve sendikalar ihale sürecini yakından takip edip, sonuç değerlendirmesi yapmaya devam ediyor. Bankanın verdiği karar henüz onay aşamasını geçmemiş bulunuyor. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve Hizmet İş Sendikası’nın, işçilerin beklentileri doğrultusunda bir karar verecek olmaları, bu sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlaması hedefleniyor.