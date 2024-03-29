Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,4 0,23%
EURO
35,05 -0,1%
ALTIN
2.315,76 0,3%

17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere nefes aldıracak önemli bir adımı daha hayata geçiriyor. Hane geliri 17 bin 2 Türk Lirası ve altında olanlara yönelik müjdeli destek haberi geldi. Temel ihtiyaçların karşılanması için Bakanlık, aylık 2 bin 500 Türk Lirası destek ödemesi yapacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 18:13
17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadelesine destek olmak için çeşitli sosyal yardım programları sunmaktadır. Bu programlar arasında aylık destek ödemeleri, aralıklı ve tek seferlik yardımlar, gıda, eşya, yakacak, giysi gibi temel ihtiyaçları karşılama da bulunmaktadır. Ancak özellikle ekonomik güçlük yaşayan bireyler için sağlanan nakdi destekler büyük bir önem arz etmekte.

 

AİLE DESTEK PAKETİYLE 2 BİN 500 TL’YE KADAR YARDIM HAKKI!

vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadelesine destek olmak için çeşitli sosyal yardım programları sunmaktadır. Bu programlar arasında aylık destek ödemeleri, aralıklı ve tek seferlik yardımlar, gıda, eşya, yakacak, giysi gibi temel ihtiyaçları karşılama

2024 yılı itibarıyla, ailelere sağlanan destek ödemeleri önemli bir artışla 2 bin 500 Türk Lirası'na kadar çıkarıldı. Bu destek ödemeleri, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik olarak yapılmaktadır. Ancak bu nakdi yardımlardan yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Ailelere yönelik sağlanan yardım paketi çerçevesinde yapılan nakdi destek ödemeleri, genellikle belirli bir süre boyunca devam etmektedir. Bu süre genellikle 1 yıl olarak belirlenmiştir. Ödemeler, ailelerin hesaplarına düzenli olarak aktarılmaktadır. Her yıl yapılan zamlarla birlikte, destek ödemeleri de artmaktadır.

Hanelere yapılan ödeme miktarı, genellikle asgari ücretin kişi başına düşen kısmına göre belirlenmektedir. Ayrıca hanedeki çocuk sayısına bağlı olarak ek destekler de sağlanmaktadır. Bu ek destek ödemeleri, her bir çocuk için ayrı ayrı hesaplara yatırılmakta.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ödemelerinden faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, Aile Destek Paketi kapsamında belirlenen kriterlere uyum sağlamaları gerekmektedir. İşte başvuru ve şartlarla ilgili detaylar:

Aile Destek Paketi'nden yararlanabilmek için vatandaşların, ülkemizde ikamet etmeleri ve Mavi Kart sahibi olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Hanedeki kişi başına düşen gelir seviyesi, sosyal yardım ödemesinin belirlenmesinde önemli bir kriterdir.

Başvuru işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bu sistem üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, "Sosyal Yardım Başvuruları" bölümüne erişerek "Yeni başvuru" seçeneğini seçmelidirler. Ardından gerekli bilgileri doldurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

Ayrıca, ikamet adresine bağlı olarak ilgili belediyeden de Aile Destek Paketi sosyal yardım başvurusu yapılabilmektedir. Bu durumda, vatandaşlar ilgili belediyeye veya belediyelere bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na bizzat başvurarak yardım taleplerini iletebilirler.

Bu başvuru ve şartlar çerçevesinde, Aile Destek Paketi kapsamında yapılan sosyal yardımların, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kolaylıkla ulaşmasına olanak sağlanmakta.

İLGİLİ HABERLER

Az önce müjde verildi! 100.000 TL'ye kadar borcu olanlar oh çekecek

Az önce müjde verildi! 100.000 TL'ye kadar borcu olanlar oh çekecek

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Gram altını yumurtlasın isteyen bunu yapsın! Paraya para demeyecekler

Gram altını yumurtlasın isteyen bunu yapsın! Paraya para demeyecekler

Kamuya dev memur ve personel alımı! KPSS'li KPSS'siz başvurular açık

Kamuya dev memur ve personel alımı! KPSS'li KPSS'siz başvurular açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı
7
Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Kamuya dev memur ve personel alımı! KPSS'li KPSS'siz başvurular açık

Halılardaki çay kahve lekesini silgi gibi siliyor! Deterjanı unutturacak

Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! Herkes seçim öncesi o açıklamayı bekliyordu

17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

O tarihten sonra ehliyet alanlar dikkat! Flaş değişiklik yapıldı

Görseldeki hayaleti 7 saniyede bulabilen süper zeka çıkıyor!

Gram altını yumurtlasın isteyen bunu yapsın! Paraya para demeyecekler

Seçim öncesi son kez ödeme kıyağı! O numaraya göre ek ödeme geliyor

SGK'dan gece yarısı talimatı ''Emekli promosyonları daha da artacak''

Az önce müjde verildi! 100.000 TL'ye kadar borcu olanlar oh çekecek

Mart ayında emekli maaşları yüzde kaç artacak! Beklenen o zam 3 Nisan'da geliyor

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı