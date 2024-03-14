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17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

Emekli bayram ikramiyeleri tutarı belirlenmişken, ödeme zamları tahminleri devam ediyor. Ancak emekli ikramiyesinden faydalanabilmek adına bir kaç şart bulunuyor. Bu şartları 31 Mart'a kadar tamamlamayan emekli, ikramiye alamıyor

Yayın Tarihi: 14.03.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:03
17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda miting sırasında verilen müjde de bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığı belirtilmişti. Tüm emeklinin beklentisi tıpkı Cumhuriyet ikramiyesindeki tutar olan 5 bin lira olarak beklenirken, düşük rakam açıklaması yapılması hayalleri suya düşürmüştü. O sürecin atlatılması sonrasında Bayram ikramiyesi zammı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak onay aldı. Alınan onay kapsamında da ödeme tarihleri yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Bu sene 10 Nisan'a tekabül eden Ramazan Bayramı'ndan bir önceki hafta emekli ikramiyelerinin hesaplara aktarılması bekleniyor.

Emekli ikramiyeleri için meraklı beleyiş devam ediyor. Emeklileri ve yani emekli olacak olanların yakından ilgilendiren bu ek ödeme dul ve yetimlerle birlikte iş göremezlik ödeneği alanları da kapsıyor.

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2024 yılı için bayram ikramiyeleri Nisan ve Haziran ayında olmak üzere toplamda 6.000 TL olarak ödenecek. Emekli olmak adına başvurusunu yapmamış olan vatandaş Bayram ikramiyeleri konusunda uyarılmaya devam ediyor. Başvurusunu 31 Mart'a kadar tamamlayan emekli adayı her iki ikramiyeden de faydalanabilecek iken işlemlerin 31 Mart tarihinden sonraya sarkması durumunda Ramazan Bayramı ikramiyesini alamayacağı açıklanmış bulunuyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ALMA ŞARTLARI

Bilindiği üzere bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için tek koşul hali hazırda emekli maaşı almak olarak biliniyor. Emekli adaylarının yaptıkları başvuruyu takip eden ay başında ilk emekli maaşları hesaplara aktarılırken Ramazan Bayramı ikramiyesi içinde bu şart koşulmuş bulunuyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi alınabilmesi için emeklilik başvurularının Mart ayının sonuna kadar tamamlanmış bulunması gerekliliği bulunuyor.

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31 Mart'a kadar gerekli belgeler ile birlikte başvurusunu tamamlayan emekli adayı 2024 yılında toplam 6.000 TL bayram ikramiyesi ödemesini hak kazanıyor. Mart ayında işlemlerini tamamlayamayan ancak Mayıs sonuna kadar başvuru yapan emekli adayı Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek iken Mayıs ayı sonuna kadar başvurusunu tamamlayamayanlar ise 2025 yılı ikramiyelerinde hak sahibi olabilecekler.

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BAYRAM AYINDA İLK MAAŞINI ALACAKLAR ŞANSLI

Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli maaşı alınması gerekliliği bulunuyor. Mart sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapan emekli adayı nisan ayında ilk emekli maaşını alacakları için Ramazan ayı ikramiyesinden faydalanabilecek. Son olarak açıklanan emekli ikramiyesi şartlarında; emekli başvurusunu belirlenen tarihler arasında yapmış ancak işlemleri Tamamlanmamış olan bireyler de ikramiyelerini ve maaşlarını birlikte alabilecek

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