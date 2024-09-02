3-30 Eylül Arası Faizsiz Kredi Fırsatını Kaçırmayın! 10, 15, 25 ve 40 Bin TL Faizsiz Anında Hesabınızda: İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar

3-30 EYLÜL ARASI FAİZSİZ KREDİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN: 10, 15, 25 VE 40 BİN TL VEREN 8 BANKA!

Eylül ayında bankalar, nakit ihtiyacı olan tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredi kampanyaları, bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu avantajlarla, sıfır faizle kredi kullanma imkanı sağlıyor. 3 Eylül itibarıyla, Türkiye'nin önde gelen 8 bankası, 10, 15, 25 ve 40 bin TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneklerini duyurdu. Bu kampanyalar, acil nakit ihtiyacı olan ve faiz ödemek istemeyen tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, faizsiz kredi veren bu bankalar hangileri ve kredi kullanım koşulları neler? İşte detaylar…





FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR VE KOŞULLARI

Eylül ayında farklı bankalar, müşterilerine çeşitli miktarlarda faizsiz kredi imkânı sunuyor. Özellikle dijital bankacılığa yönelen bankalar, yeni müşterilere özel kampanyalarla öne çıkıyor. İşte Eylül ayında faizsiz kredi sunan 8 banka ve sundukları fırsatlar:

AKBANK: FAİZSİZ 20.000 TL KREDİ VE 25.000 TL TAKSİTLİ AVANS

Akbank, yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi fırsatıyla dikkat çekiyor. Banka, 20.000 TL'ye kadar %0 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunarken, aynı zamanda 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneği de sunuyor. Akbank müşterisi olmak isteyenler için bu kampanya, nakit ihtiyacını faiz ödemeden çözme imkanı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için Akbank Mobil veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK: FAİZSİZ 15.000 TL KREDİ İMKANI

Yeni nesil dijital bankacılık hizmeti sunan ON, faizsiz kredi kampanyasıyla öne çıkıyor. ON’lu olan yeni müşteriler, 15.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi kullanabiliyor. Dijital bankacılığa ilgi duyanlar için pratik ve ekonomik bir seçenek sunan ON, bu kampanyasıyla birçok kişinin tercihi olabilir. Başvurular, ON’un mobil uygulaması üzerinden yapılıyor ve onaylanan krediler anında hesaba geçiyor.

CEPTETEB: 15.000 TL FAİZSİZ KREDİ VE 25.000 TL TAKSİTLİ AVANS FIRSATI

CEPTETEB, yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi kampanyasıyla cazip seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında, 15.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı ve 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı bulunuyor. CEPTETEB, esnek kredi seçenekleriyle hem ihtiyaç kredisi hem de nakit avans arayışında olanlara hitap ediyor. Başvuru için CEPTETEB’in internet bankacılığı veya mobil uygulaması kullanılabiliyor.

ENPARA: 10.000 TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ İMKANI

QNB Finansbank'ın dijital bankacılık hizmeti olan Enpara, yeni müşterilerine özel 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Dijital bankacılık deneyimini kolaylıkla yaşamak isteyenler için bu kampanya, cazip bir fırsat oluşturuyor. Enpara’nın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan müşteriler, onaylanan kredilerini anında hesaplarında görebiliyor.

DENİZBANK: 15.000 TL FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS VE 10.000 TL KREDİ İMKANI

DenizBank, yeni müşterilerine özel sunduğu kampanya ile hem faizsiz kredi hem de nakit avans imkanı sağlıyor. 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi ve 15.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans seçenekleriyle DenizBank, faiz ödemek istemeyenler için ideal bir seçenek sunuyor. DenizBank’ın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak bu kampanyadan faydalanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK: FAİZSİZ 20.000 TL KREDİ VE 25.000 TL TAKSİTLİ AVANS

QNB Finansbank, yeni müşterileri için 20.000 TL'ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Faizsiz kredi arayışında olanlar için bu kampanya, cazip seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Kampanya detaylarına QNB Finansbank'ın internet sitesinden ulaşabilir ve başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz.

GARANTİ BBVA: 6 AY VADELİ 20.000 TL FAİZSİZ KREDİ

Garanti BBVA, yeni müşterilerine özel sunduğu 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, bu kampanya dahilinde 2.000 TL’ye varan nakit iade fırsatı da sunuluyor. Hem faizsiz kredi kullanmak hem de nakit iade avantajından yararlanmak isteyenler için Garanti BBVA’nın sunduğu bu kampanya, kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında yer alıyor.

İŞ BANKASI: FAİZSİZ 25.000 TL TAKSİTLİ NAKİT AVANS FIRSATI

İş Bankası, yeni müşterilerine özel sunduğu faizsiz kredi seçenekleriyle Eylül ayında da adından söz ettiriyor. İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar, 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanabiliyor. Hem kolay erişim hem de uygun ödeme planı sunan bu kampanya, nakit ihtiyacı olanlar için oldukça avantajlı.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARINI KAÇIRMAYIN!

Eylül ayında bankaların sunduğu bu faizsiz kredi kampanyaları, hem yeni müşteriler hem de nakit ihtiyacı olanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 15.000 TL’den 40.000 TL’ye kadar değişen kredi ve nakit avans seçenekleri ile bankalar, faiz ödemeden kredi kullanmak isteyenlere cazip imkanlar sağlıyor. Başvurularınızı bankaların mobil uygulamaları veya internet siteleri üzerinden kolayca yapabilir, Eylül ayı boyunca sunulan bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.