18-45 yaş arası kadınlar IBAN'dan kontrol edecek! Sadece onlara 200 bin lira ödenecek

Gerek devlet gerekse de belediyeler tarafından kadınlara bir çok maddi destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi kadınlara sağlanan destek ödemelerini yanı sıra istihdam fırsatı yaratacak programlarda uygulamaya sokulmaya devam ediyor. Özellikle de Halkbank tarafından kadın girişimcilere sağlanan kredi desreğinin yanı sıra belediyeler de kadın isdihdamı sağlamak adına harekete geçebiliyor. Bir çok belediye tarafından sağlanan kadın desteklerine bir yenisi daha eklenmiş bulunuyor. Kadına destek olması ve iş gücünün arttırılması adına uygun koşullarda 200 bin lira ödeme yapılacağı açıklanmış bulunuyor.

KADINA 200 BİN LİRA DESTEK

Söz konusu desteği sağlayacak olan belediye; Merkezefendi Belediyesi olarak açıklanırken, "Kadın Girişimcilere Mikro Kredi" programı ile birlikte kadın iş gücünün arttırılması hedefleniyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından bir süredir devrede olan uygulama kapsamında girişimci olmaya karar veren kadınlara ihtiyaçlarına göre 20 bin lira ile 200.000 Lira arasında uygun kredi sağlanıyor. Mikro kredi adı altında toplanan bu programdan çok sayıda kadının faydalanması hedefleniyor.





Merkezefendi Belediye Başkanı olan ve seçimlerde de tekrar aday olacağı açıklanan Doğan, geçmişte yapılan düzenlemeler ile birlikte seçimlerden sonra sağlanacak olan vaatler konusunda yaptığı açıklamalar vatandaş tarafından ilgi ile karşılanırken, Özellikle de kadınlara sağlanan destek programının da devam edecek olması kadına verilen önemin bire kere daha daha altını çizmiş bulunuyor.

Kadın isdihdamına önem veren belediytecilik anlayışı ile yoluna devam eden Doğan, düzenlenen el emeği festivalleri ile ev hanımlarına da destek sağlandığını belirttiği açıklamasında; ücretsiz imkanlar sunulan kadınlara kredi desteğinin de sağlanacağını belirtti. Sadece kadınlara sunulan bu kredi paketinin geri ödemesi kadının iş gücüne göre esnetileceği belirtilirken, Denizli'de birçok kadın girişimcinin bu destekten faydalanacağının da altı çizilmiş bulunuyor.