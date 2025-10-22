Otomobil Vergilerinde Büyük İndirim: İthal Araçlara %35'e Varan Fiyat Avantajı — 22 Kasım 2025

22 Kasım 2025'ten itibaren ithal araçlara uygulanan ek gümrük vergilerinde önemli indirim; Çin ve ABD menşeli modellerde fiyat düşüşü bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 11:59
Otomobil Vergilerinde Büyük İndirim: İthal Araçlara %35'e Varan Fiyat Avantajı — 22 Kasım 2025

İthal Araçlarda Ek Gümrük Vergisi İndirimi Resmiyet Kazandı

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ve sıfır otomobil almayı bekleyen vatandaşları ilgilendiren vergi düzenlemesi açıklanarak, 22 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulama duyuruldu. Kararla birlikte ithal araçlara uygulanan ek gümrük vergilerinde önemli düşüşler öngörülüyor.

Hangi Vergi Oranları Değişiyor?

Düzenlemede, belirli ülke menşeli otomobillere uygulanan ek gümrük vergisi (İGV) oranlarında revizyona gidildi. Buna göre ABD menşeli araçlarda daha önce yüzde 70'e varan ek yükün yüzde 35 seviyesine çekilmesi kararlaştırıldı. Çin menşeli otomobillerde ise ek vergi oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 30'a indirilmiş durumda.

Otomobil Vergilerinde Büyük İndirim: İthal Araçlara %35'e Varan Fiyat Avantajı — 22 Kasım 2025

Hangi Marka ve Modellerde Fiyat Düştürecek?

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye pazarında güçlü bir yer edinen Chery, MG ve BYD gibi Çinli üreticilerin içten yanmalı motora sahip popüler modellerinde yüzde 25 ila yüzde 35 arasında değişen oranlarda fiyat düşüşleri bekleniyor. Bu değişim sıfır otomobil fiyat etiketlerine doğrudan yansıyacak.

ABD Menşeli Araçlar ve Elektrikli Modeller

ABD menşeli otomobiller de düzenlemeden payını alacak; özellikle ABD'de üretilen Ford modelleri ile bazı Tesla araçlarında belirgin fiyat avantajları gündeme gelecek. Ancak düzenleme, Türkiye'ye Almanya'daki Berlin fabrikasından (Gigafactory Berlin-Brandenburg) ithal edilen ve Türkiye'de en çok satan model olan Model Y'yi kapsamıyor; indirim yalnızca ABD'de üretilip Türkiye'ye ithal edilen diğer Tesla modelleri için geçerli olacak.

Özetle, 22 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu vergi indirimi, özellikle Çin ve ABD menşeli bazı otomobillerde sıfır kilometre fiyatlarında ciddi düşüşler getirebilir ve pazarda hareketlilik yaratabilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomobil Vergilerinde Büyük İndirim: İthal Araçlara %35'e Varan Fiyat Avantajı — 22 Kasım 2025
2
1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek
3
SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor
4
Fatura desteği güncellendi! 500 TL'lik ödeme gökten zembille inecek
5
Hiç kimse bunu bilmiyor! Bilen asgari ücretli ise 19 bin lira aylık maaş alıyor
6
25 Ocak öncesinde koşar adımlarla gidin! Tam 56.271 TL ödenecek!
7
Bitcoin piyasaları delip geçecek! Yatırımcılar bu rakamları duyunca zil takıp oynayacak

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları