Otomobil Vergilerinde Büyük İndirim: İthal Araçlara %35'e Varan Fiyat Avantajı — 22 Kasım 2025

İthal Araçlarda Ek Gümrük Vergisi İndirimi Resmiyet Kazandı

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ve sıfır otomobil almayı bekleyen vatandaşları ilgilendiren vergi düzenlemesi açıklanarak, 22 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulama duyuruldu. Kararla birlikte ithal araçlara uygulanan ek gümrük vergilerinde önemli düşüşler öngörülüyor.

Hangi Vergi Oranları Değişiyor?

Düzenlemede, belirli ülke menşeli otomobillere uygulanan ek gümrük vergisi (İGV) oranlarında revizyona gidildi. Buna göre ABD menşeli araçlarda daha önce yüzde 70'e varan ek yükün yüzde 35 seviyesine çekilmesi kararlaştırıldı. Çin menşeli otomobillerde ise ek vergi oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 30'a indirilmiş durumda.

Hangi Marka ve Modellerde Fiyat Düştürecek?

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye pazarında güçlü bir yer edinen Chery, MG ve BYD gibi Çinli üreticilerin içten yanmalı motora sahip popüler modellerinde yüzde 25 ila yüzde 35 arasında değişen oranlarda fiyat düşüşleri bekleniyor. Bu değişim sıfır otomobil fiyat etiketlerine doğrudan yansıyacak.

ABD Menşeli Araçlar ve Elektrikli Modeller

ABD menşeli otomobiller de düzenlemeden payını alacak; özellikle ABD'de üretilen Ford modelleri ile bazı Tesla araçlarında belirgin fiyat avantajları gündeme gelecek. Ancak düzenleme, Türkiye'ye Almanya'daki Berlin fabrikasından (Gigafactory Berlin-Brandenburg) ithal edilen ve Türkiye'de en çok satan model olan Model Y'yi kapsamıyor; indirim yalnızca ABD'de üretilip Türkiye'ye ithal edilen diğer Tesla modelleri için geçerli olacak.

Özetle, 22 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu vergi indirimi, özellikle Çin ve ABD menşeli bazı otomobillerde sıfır kilometre fiyatlarında ciddi düşüşler getirebilir ve pazarda hareketlilik yaratabilir.