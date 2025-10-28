TOGG Fiyat Listesi 2025: Sedan T10F Satışta — 600 km Menzil ve Başlangıç Fiyatı

TOGG T10F, 15 Eylül lansmanıyla satışa sunuldu. 88,5 kWh ile 600 km menzil, başlangıç fiyatı 1.860.000 TL ve 12 ay %0 kredi kampanyası.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 09:01
TOGG Fiyat Listesi 2025: Sedan T10F Satışta — 600 km Menzil ve Başlangıç Fiyatı

TOGG T10F: 2025 Fiyat Listesi ve Satışa Çıkış

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, T10X SUV'dan sonra merakla beklenen sedan modeli T10F'yi Eylül ayında piyasaya sundu. Fastback tasarımı ve sunduğu uzun menzil seçeneğiyle T10F, elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Tasarım ve Teknoloji

T10F, geleneksel sedan algısını kıran fastback gövde tipiyle dikkat çekiyor. İç mekânda T10X'ten tanıdık bir teknolojik kokpit sunuluyor; tamamen dijital gösterge paneli ve onu tamamlayan 29 inç panoramik multimedya ekranı aracın teknoloji odaklı karakterini vurguluyor. Ayrıca gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ve Türkçe sesli komut asistanı gibi özellikler aracı akıllı bir yaşam alanına dönüştürüyor. Model, Mardin ve Urla gibi yeni renk seçenekleriyle kişiselleştirme imkânı da veriyor.

Batarya Kapasitesi ve Performans

TOGG T10F, iki farklı batarya paketiyle sunuluyor. Standart menzil: 52,4 kWh kapasiteli paket şehir içi ve kısa mesafe kullanımlarda yaklaşık 350 kilometre menzil sağlarken; asıl öne çıkan paket olan Uzun menzil: 88,5 kWh batarya ile araç tam şarjda 600 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

TOGG Fiyat Listesi 2025: Sedan T10F Satışta — 600 km Menzil ve Başlangıç Fiyatı

Güncel TOGG Fiyat Listesi 2025

Piyasaya çıktığı günden bu yana merak edilen soru olan "TOGG T10F ne kadar?" sorusunun yanıtı, 2025 yılı fiyat listesinde yer aldı. Yeni sedan T10F'in lansman fiyatı 15 Eylülde belirlenmiş olup, başlangıç fiyatı 1.860.000 TL olarak açıklandı. Fiyatların, ÖTV matrah dilimlerindeki değişikliklere bağlı olarak yıl içinde güncellenme ihtimali bulunuyor; bu rakam Ekim 2025 itibarıyla referans alınan fiyattır.

Kredi ve Kampanyalar

TOGG, yerli otomobile erişimi kolaylaştırmak için finansman desteğini T10F için de sürdürüyor. Anlaşmalı bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla 400.000 TL'ye kadar kredi kullanımında 12 ay vade ve %0 (sıfır) faiz imkânı sunuluyor. Daha yüksek tutarlı veya daha uzun vadeli finansman seçeneklerinde ise 48 aya varan vadeler ve %2.89 faiz oranı gibi alternatifler bulunuyor.

TOGG T10F; tasarım, menzil ve finansman seçenekleriyle 2025'te elektrikli otomobil almak isteyenlerin yakın takibinde. Modelin teknik detayları ve kampanyaları, alıcıların karar sürecinde belirleyici olmaya aday görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG Fiyat Listesi 2025: Sedan T10F Satışta — 600 km Menzil ve Başlangıç Fiyatı
2
EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?
3
Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi
4
Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat
5
Otomobil Vergilerinde Büyük İndirim: İthal Araçlara %35'e Varan Fiyat Avantajı — 22 Kasım 2025
6
Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de
7
Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları