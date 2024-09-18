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18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Emeklilik hayali kuran vatandaşa özel olarak gün gün yeni gelişmeler duyurulmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:41
18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Emeklilik hayali kuran vatandaşa özel olarak gün gün yeni gelişmeler duyurulmaya devam ediyor. Artık çalışmadan emeklilik hakkından faydalanılabilmekte iken 18 yaş şartını dolduran vatandaş isteğe bağlı emeklilik paketinden faydalanabiliyor.  

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NE DEMEK? 

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve belli şartlardan ötürü sigortalılık süresini tamamlayamayan vatandaş, isteğe bağlı sigorta hakkını kullanabiliyor. çalışmayan ya da kendi işini kuramayanlar için 18 yaşını doldurması akabinde başvurular alınırken, emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlanması hedefleniyor.  

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR 

Son zamanlarda emeklilik ile alakalı gelişmeler daha da yakından takip ediliyor. Emekli olabilmek için prim, gün ve giriş tarihi gibi detaylar aranırken, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli şartlar da merak ediliyor. İsteğe bağlı sigortaya 18 yaşını doldurmuş tüm Türk vatandaşları, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklular, Kısmi süreli çalışanlar ve Kendi işini kurmak isteyenler başvuru yapabiliyor.  

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

İsteğe bağlı sigorta için başvuru yapabilecek kişiler grubunda olan birey, başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. İsteğe bağlı sigorta başvurusu için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkeze başvurarak gerekli belgelerle birlikte işlemler tamamlanabiliyor.  

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURU ŞARTLARI 

Öne çıkan başvuru şartları arasında: 

Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işe girmemiş olmak, 

Aylık olarak 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan sigortalılar, 

Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük veya yaşlılık aylığı almayanlar yer alıyor. 

İSTEĞE BAĞLI SİFORTADA NE AKDAR PRİM ÖDENİYOR 

İsteğe bağlı sigorta primi, belirlenen bir oran üzerinden hesaplanmaktadır. Prim tutarı, sigortalının belirlediği aylık kazanca göre değişiklik gösterirken, düzenli ödeme ilk şartlar arasında yer almaktadır.  

İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN AVANATAJLARI 

İsteğe bağlı sigortalılar bir çok avantajdan faydalanabiliyor. Çalışma durumuna göre prim ödemelerinin tamamlanabileceği sigorta türünde, emeklilik için gereken prim gün sayısının tamamlanması akabinde emekli maaşına ek olarak Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden de faydalanma hakkı bulunuyor.  

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