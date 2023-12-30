18 yaş üzeri kişiler hemen başvurabilir! 36 aylık dev avantaj sunulacak: Para arayanlara müjde!

Vakıfbank, 18 yaş ve üzerindeki vatandaşları sevindirecek bir kampanyayı hayata geçiriyor. Banka, başlattığı özel kampanya ile herkese 13.000 TL'ye kadar nakit kredi fırsatı sunuyor. Detaylara göz atalım.

Banka, bireysel kredi kampanyası çerçevesinde, 18 yaş ve üzerindeki her vatandaşa 13.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verme kararı aldı. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, aralık ayı sonuna kadar sahip oldukları Vakıfbank hesapları üzerinden mobil uygulamayı kullanarak bu özel tekliften yararlanabilecekler.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, kendi banka hesaplarından alacakları internet şifresi ile Vakıfbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak kolayca başvuruda bulunabilecekler. Sunulan 13.000 TL'lik ihtiyaç kredisi, 36 ay vade seçeneği ile 24 ay ve 12 ay vadelerle vatandaşlara sunulacak.





Vakıfbank'ın bu kampanyası sadece bireysel müşterilere değil, emekli olan vatandaşları da kapsıyor. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alanlar, başvurularını banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, emekli maaşı bağlı olduğu şubeye giderek daha yüksek limitli ihtiyaç kredisi, borç kapatma kredisi ve diğer kredi kampanyalarından faydalanabilecekler.

Başvuruların değerlendirilmesi, Vakıfbank'ın belirlediği banka şartlarına uygunluk ve kredi puanının yüksek olması gibi faktörlere göre yapılacak. Bu avantajlı kampanya, vatandaşlara ekonomik anlamda rahat bir nefes alma fırsatı sunarken, Vakıfbank müşterilerini finansal konularda desteklemeye devam ediyor. Kampanya detayları ve başvuru süreci için Vakıfbank'ın resmi internet sitesi ve şubelerinden bilgi alınabilir.