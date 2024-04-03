2 bankadan borçları yerle yeksan edecek birleşim! IBAN'a anında 250.000 TL yatacak

Bir çok bankaya ödemesi olan ve farklı farklı oranlarla aylık ödemesini tamamlayan birey, her ay banka banka gezmek ya da uygulamadan uygulamaya artlamka yerine borç kapatma kredisi kullanarak kolaylılk ve fiyat avantajı sağlayabilmektedir. Farklı bankalardaki kredi, kredi kartı ya da banka dışı borçlarının bir arada toplanıp, tek kalem altında ödenmesini sağlamaktadır . Farklı farklı yerlere aylık ödeme yapılmasının önüne geçen, birden fazla borcun yüksek tutarından kurtarıp, daha uygun vade ve geri ödeme seçenekleri sunan borç kapatma kredileri, vatandaşın ceplerini ferahlatmaktadır. Dönem dönem bankalar müşterisinin borç yükümlülüğünden kurtarıp tek çatı altına topaması için çeşitli kampanyalar düzenlemektedir.

Piyasada bbnkalar tarafından sunulan bir çok borç kapatma kredisi kampanyası bulunmaktadır. Son olarak QNB Finansbank ve ING Bank tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kampanyaları, borcu olan vatandaşın ihtiyacına göre şekillenmektedir. Esnek ve uygun ödeme planlarının bir arada sunulduğu bu kredi kampanyaları faiz oranlarının düşüklüğü ve güncel tutarın da yükseliği ile dikkat çekmektedir.





QNB FİNANSBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Müşterinin kredi skoruna göre değişkenlik gösteren ve QNB Finansbank tarafından başlatılan borç kapatma kredisinde faiz yüzde 3,32 olarak açıklanmıştır. Öte yandan istenlen tutarda verilen kredi tutarına ek olarak 3 ay erteleme fırsatı da bulunmaktadır. Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı tek seferde hesaba aktarılırken, sadece tutar kadar gönderim sağlanmaktadır. Borç kapatma kredileri için başvurular banka şubelerinden yapılmaktadır. En yakın banka şubesine uğrayarak borçlarını beyan edebilir ve tüm borçlarınızın tutarınca kredi kullanabilirsiniz.





INGBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Diğer avantajlı borç kapatma kredisi ING Bank tarafından açıklandı. Kredi borçlarını ING'ye taşıyan birey yüzde 4.24 faiz oranı ile borç kapatma kredisi kullanabilmektedir. Bankanın resmi internet sitesinde borç kapatma kredisi ile alakalı 50.000 TL üzerinden kredi hesaplaması yer almakta. 50.000 TL tutarında kredi kullanımı sağlayan vatandaş, 36 ay kredi vadesi ve yüzde 4.24 kredi faiz oranı ile birlikte aylık geri ödemesi 3,223 TL;'ye tekabül etmektedir. Banka tarafından sağlanan en yüksek tuar ödeme 250.000 TL olarak açıklanırken, 12 vadede 250.000 TL kredi kullanan birety için geri ödeme tutarı aylık 30.234 TL tekabül etmektedir.