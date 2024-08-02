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Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Resmi Gazete'de onay alan yasadan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ile birlikte normal emeklilerinde etkileneceği bilinirken, gözler fark ödemesi ile alakalı açıklamalara çevrildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:18
Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekli, emekli yılı açıklaması kapsamında ek zam hayallerini ilk 6 aylık dönemde kurarken, kabul edilmeyen bu teklif sonrasında gözler Temmuz zammına çevrilmişti. Emekli enflasyon zammına ek olarak refah payı beklentisine girerken, zam ile alakalı olarak refah payının devreye alınmadığı ve en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkartıldığı onayı verildi. Resmi Gazete'de en düşük emekli maaş zammı ve enflasyon zammı ile alakalı olarak ilam yayımlanırken, emeklinin hesaplarına geçeceği tarih araştırması da o gün itibari ile başladı. 

Resmi Gazete'de onay alan yasadan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ile birlikte normal emeklilerinde etkileneceği bilinirken, gözler fark ödemesi ile alakalı açıklamalara çevrildi. 

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EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI ÖDEMESİ

Türkiye'de milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği emekli maaşlarına dair müjdeli haber geldi.TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme de en düşük emekli maaşı 12,500 TL'ye yükseltilirken, yaklaşık 4 milyon emekliye 7 Ağustos müjdesi verildi. Bu kapsamda emekliyi yakından ilgilendiren fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta hesaplara aktarılacağı SGK tarafından belirtildi. Sabah saatlerinde SGK resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda '' 2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi ̆ tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz.'' denildi. 

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5 PUAN KESİNTİ YAPILACAK

Ocak ayında yapılan zam sonrasında 10.000 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, bu kapsamda 12,500 TL'ye yükseltildi.  8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan ve emeklilik hakkına kavuşan emekli, maaşını almaya başlaması akabinde aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri durumunda devlet tarafından işverenlere sağlanan yüzde 5'lik destek priminin kesileceği de belirtildi.  devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

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