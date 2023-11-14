Özgür Demirtaş 7'den 70'e herkesi uyardı! Beni seven uzak dursun diyerek gerçekleri açıkladı!
Özgür Demirtaş vatandaşları kısa vadede yatırım yapmaları konusunda uyardı. İşte ünlü ekonomistin o uyarısı..
Birçok vatandaş kısa sürede yüksek kazançlar elde etmek ister. Bu nedenle yatırım değerlendirmelerinde bu faydaları vaat edenlere kulak veriliyor.
Özgür Demirtaş, ekonomi alanındaki yorumlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Demirtaş, son paylaşımında takipçilerini uyardı. Özgür Demirtaş, kısa sürede para kazanmak gibi fikirlerin ortaya çıktığı kişiler hakkında okurlarını bilgilendirdi.
“UZAK DURUN”
Özgür Demirtaş`ın paylaşımı şu şekilde: