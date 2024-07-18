2. çocuğu yapmaya karar veren ailelere müjde! Devlet destekli konut ve araç kredisi verilecek

Devlet tarafından çocuğu olan hanelere yönelik bir çok destek sunulmaya devam ediyor. Özellikle de sosyal desteğe ihtiyacı olan hanelere devlet tarafından bir çok sosyal yardım sağlanıyor. Ancak şu sıralar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında olan ve çok dikkat çeken konu doğurganlık oranının arttırılması adına sağlanan destekler olarak biliniyor.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan verilerde doğurganlık oranında geçtiğimiz yıllara nazaran olağan bir düşüş hesaplandığı ortaya çıktı. Bu kapsamda genç kesim oranının arttırılması adına çocuk yapmaya teşvik edilecek bir çok destek gündemde Tek çocuğu olan hanelerin 2. çocuğu yapmasını sağlayacak olan teşvik destekleri konuşuluyor. Hatta Erdoğan’a taslak olarak sunulduğu ve çalışmaların başlayacağı da tahmin ediliyor.





2 ÇOCUĞU OLAN DESTEK

Henüz karar verilmese de devlet tarafından 2 çocuğu olan hanelere dev destekler yolda. Bu kapsamda düşük faiz imkanı ile taşıt ve konut kredisi imkanları sağlanacak iken faizsiz olarak da ihtiyaç kredisi verileceği tahmin ediliyor. Doğum oranında yaşana ciddi düşüş ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiği ve bu kapsamda kadın kolları başkanlığı tarafından yeni hareketlerin ve düzenlemelerin başlatılacağı belirtildi.

HANEDE 2 ÇOCUĞU OLANA KREDİ DESTEĞİ

2 çocuğu olan hanelere kredi konusunda devletin destek vereceği belirtilirken, 2’den fazla çocuk olması durumunda da maddi çocuk desteği sağlanacak. Çocuk sayısına göre değişkenlik gösterecek olan destek 3 çocukta asgari ücret seviyesine yükselecek.





AİLE VE GENÇLİK FONU ÖNCÜLÜK EDECEK

Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanacak faizsiz ihtiyaç kredileri, çocuk bakımı ve eğitimi gibi masrafların karşılanmasında ailelere önemli kolaylıklar getireceği tahmin ediliyor.

Sunulan taslakta alınacak kararların tek seferlik destek yerine sürekli destek sağlanmasının daha verimli olacağı belirtilirken, bu sayede motivasyonun arttırılacağı tahmin ediliyor