2 LT Ayçiçek Yağı 1 LT fiyatına satılacak: Tam o saatte raflarda yerini alacak

Temel gıdalarda yaşanan fahiş fiyat artışı mutfakları vurmaya devam ediyor. Ukrayna- Rusya Savaşı akabinde artan ayçiçek yağı fiyatları, ürünün mutfaklara girmesini zorlaştırmaya devam ediyor. Öte yandan artan gıda fiyatları da mutfak alışverişlerini adeta kabusa çevirirken, vatandaş sunulan fırsatları değerlendirme yoluna koyulmuş bulunuyor. Hal bu iken en çok artış gösteren sıvı yağ fiyatları olarak gündeme çıkarken, zaten zeytinyağına ulaşamyan vatandaş, artan fiyatlar akabinde de ayçiçek yağı alma konusunda da zorluk çekebiliyor.

Artan ayçiçek yağı fiyatlarının önünde dimdik durmak isteyen marketler, vatandaşa ucuz ayçiçek yağı kampanyalarını gün gün açıklarken, öncü olarak seyreden Migros'ta fiyatlar 80 TL'den düştü. Migros marketler zinciri düzenlediği kampanyaları hafta hafta güncelliyor. Bu kapsamda yeni başlatılan 'Ucuzunu Bul Bulabilirsen’ kampanyasını duyuran market özellikle de ayçiçek yağı indirimi ile dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor.

Düzenlenen kampanyalar ile her hafta birbirinden farklı yüzlerce ürünün daha ucuza sunulduğu bu indirimler arasında çeşit çeşit marka ayçiçek yağları olağandan daha fazla ucuza satışa konuluyor. 2 LT Sırma marka ayçiçek yağı 79.90 TL ile piyasanın çok altında satılıyor. Bir çok markada ayçiçek yağı indirimini sunan Migros; Kırlangıç, Torku, Yudum, Komili, Adalı gibi marka ayçiçek yağı markalarını da indirimli listesine eklemiş bulunuyor.





MİGROS AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMLERİ

1 lt Kırlangıç Ayçiçek Yağı 66.90 TL

5 lt Komili Ayçiçek Yağı 194.90 TL

1 lt Torku Ayçiçek Yağı 68.95 TL

5 lt Abalı Ayçiçek Yağı 197.50 TL olarak 'Ucuzunu Bul Bulabilirsen’ kampanyasında yerini almış bulunuyor.

Migros mağazalarında bütün ayçiçek yağı fiyatları ''Ucuzunu bul bulabilirsen'' kampanyası ile birlikte olağandan daha ucuz fiyatına satılıyor. Migros marka ayçiçek yağı 1 litresi 48,5 TL, Kırlangıç marka 66,90 TL, Komili marka 67,5 TL olarak raflarda yer alırken; 2 litre Sırma ayçiçek yağı 79,90 TL ve 2 litre Migros ayçiçek yağı 87,50 TL olarak raflardaki yerini alıyor. 5 litre Migros ayçiçek yağı 194 TL'ye satılırken 5 litre Abalı ayçiçek yağı da aynı fiyattan raflarda yer alıyor. Kampanya yarın itibarıyla bitecek iken acilen marketi ziyaret etmeniz gerekiyor