20.200 TL promosyon güncellendi! 3 banka rekabetinde Vakıfbank kazanan oldu!

Türk Eğitim Sen (TES)'in uzun süredir devam eden maaş promosyonu ihalesi nihayetinde sonuçlandı. Promosyon ihalesi sürecinde ilçe milli eğitim müdürlüğü, yetkili sendika ve bankalar arasında düzenlenen toplantılar ile nihai sonuca ulaşıldı. Sürece müdahil bankalar ile 3 kere düzenlenen toplantı sonrasında rakam belirlendi. Düzenlenen toplantıda ilk iki ihalesinde teklif gelmemesinden sebepli olarak 3. ihalede sonuca varıldığı ve bankanın 20,200 TL ödeme yapmayacağı açıklandı.

Özellikle de son zamanlarda MEM promosyonları merakla araştırılıyor. Çalışanların maaş alacağı bankanın belirlenmesi adına ve maaş promosyonu alabilmesi adına düzenlenen ihaleler bankaların rekabetine sahne olurken bu ihaleler kimi zaman çalışan lehine sonuçlanırken kimi zaman da hayal kırıklığı yaratabiliyor.





Son düzenlenen ihale Çav ilçesindeki Türk eğitim-sen çalışanları adına yapılırken bu zamana kadar verilen en yüksek promosyon ödemesi olan 20.200 TL ödemeyi veren banka ihaleyi kazanmış bulunuyor.

YÜKSEK MEM PROMOSYONU

İlki 19 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen ihalede Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan 9000 TL teklifin çalışan beklentisini karşılamaması sebebiyle iptal edildiği açıklanırken, 27 Eylül 2023 tarihinde ise Ziraat Bankası tarafından verilen 5500 liralık teklifte kabul edilmemesinden mütevellit sonuçsuz kalmıştı. İhale süreci devam ederken çalışanların promosyon ücreti alabilmesi adına bankalar ile yetkililer arasındaki görüşmeler süre geldi.

Son dakika yapılan açıklamada son düzenlenen toplantıda VakıfBank'ın 20.200 liralık teklifi sonrasında mutabakat imzalandı. TES İlçe temsilcisi Emre Erdoğan tarafından çalışanlara verilen müjdede; meslektaşların hak ettiği promosyon ücretini alabilmesi adına uzun süre beklediklerini ve bu beklenmenin de işe yaradığı belirtilirken 20.200 TL promosyon ücretinin en kısa sürede ödeneceği de açıklanmış bulunuyor